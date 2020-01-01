У Київській духовній академії викладачі та студенти захворіли на коронавірус

У Київській духовній академії та семінарії зафіксували 19 випадків зараження на коронавірус.Про це повідомили на сторінці навчального закладу у Facebook.Позитивні результати тестів на Covid-19 отримали 16 студентів та ще 3 викладачі.Зазначають, що наразі усі 19 осіб перебувають на самоізоляції в гуртожитку під наглядом медиків. Результати тестування, проведеного в Київській духовній академії і семінарії 15 квітня, поки що невідомі."16 квітня, близько 21:00, Академія одержала телефонне повідомлення з Київського міського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України, що за результатами тестів 19 осіб (3 викладача та 16 студентів) отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус. Письмове підтвердження цієї інформації очікується сьогодні, 17 квітня", - йдеться у повідомлені.Головне фото – ілюстративне.