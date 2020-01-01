вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Київській духовній академії викладачі та студенти захворіли на коронавірус

У Київській духовній академії викладачі та студенти захворіли на коронавірус
У Київській духовній академії та семінарії зафіксували 19 випадків зараження на коронавірус.

Про це повідомили на сторінці навчального закладу у Facebook.

Позитивні результати тестів на Covid-19 отримали 16 студентів та ще 3 викладачі.

Зазначають, що наразі усі 19 осіб перебувають на самоізоляції в гуртожитку під наглядом медиків. Результати тестування, проведеного в Київській духовній академії і семінарії 15 квітня, поки що невідомі.

"16 квітня, близько 21:00, Академія одержала телефонне повідомлення з Київського міського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України, що за результатами тестів 19 осіб (3 викладача та 16 студентів) отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус. Письмове підтвердження цієї інформації очікується сьогодні, 17 квітня", - йдеться у повідомлені.

Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Київська духовна академія, коронавірус, хворі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Хто не прийдьоть на всєнощну будєт лішон стіпєндії.
Відповісти
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Княгининку ремонтують міст через Стир. ФОТО
Сьогодні, 12:48
У Ковелі – аварія з потерпілими. ФОТО
Сьогодні, 12:46
У Київській духовній академії викладачі та студенти захворіли на коронавірус
Сьогодні, 12:25
У Луцьку на Вишкові священник біля кожного двору буде освячувати паски. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
У місті на Волині відновлюють опалювальний сезон
Сьогодні, 12:07
Схожі новини
Троє людей з Волині – на штучній вентиляції легень через коронавірус Троє людей з Волині – на штучній вентиляції легень через коронавірус
Сьогодні, 13:36
В Україні підтвердили 4 161 випадок COVID-19, на Волині – 109 В Україні підтвердили 4 161 випадок COVID-19, на Волині – 109
16 квітень, 09:32
На Волині за останню добу зареєстрували 3 нових випадки коронавірусу На Волині за останню добу зареєстрували 3 нових випадки коронавірусу
10 квітень, 10:12
В Україні 2203 людини захворіли на коронавірус, 69 – померли В Україні 2203 людини захворіли на коронавірус, 69 – померли
10 квітень, 09:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Троє людей з Волині – на штучній вентиляції легень через коронавірус
Сьогодні, 13:36
 0
«Важливо пам'ятати»: на Волині родини Героїв Іловайська отримали продуктові набори
Сьогодні, 13:20
 0
На «Ягодині» за добу експрес-тестами перевірили понад 600 людей
Сьогодні, 13:19
 0
У Нововолинську та Старовижівському районі хочуть зробити більш жорсткий карантин
Сьогодні, 13:16
 0
У Луцьку автівка збила чоловіка з дитячим візочком: деталі аварії
Сьогодні, 13:05
 0
Медіа
відео
1/8