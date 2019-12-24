Волиняни у полі знайшли боєприпаси часів Другої світової війни
Сьогодні, 19:42
16 квітня на Волині працівники групи піротехнічних робіт знешкодили 31 боєприпас часів Другої світової війни – 12 артилерійських снарядів різного калібру та 19 мінометних мін калібру 82 міліметри.
Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
Група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загану спецпризначення УДСНС України у Волинській області працювала у Іваничівському, Луцькому та Ківерцівському районах.
Напередодні підозрілі металеві предмети виявили місцеві жителі під час роботи у полях. Піротехніки ДСНС знешкодили застарілі боєприпаси часів минулої війни у спеціально відведеному місці, а прилеглу територію додатково обстежили й констатували, що інших вибухонебезпечних предметів там немає.
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Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
Група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загану спецпризначення УДСНС України у Волинській області працювала у Іваничівському, Луцькому та Ківерцівському районах.
Напередодні підозрілі металеві предмети виявили місцеві жителі під час роботи у полях. Піротехніки ДСНС знешкодили застарілі боєприпаси часів минулої війни у спеціально відведеному місці, а прилеглу територію додатково обстежили й констатували, що інших вибухонебезпечних предметів там немає.
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