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Волиняни у полі знайшли боєприпаси часів Другої світової війни

Волиняни у полі знайшли боєприпаси часів Другої світової війни
16 квітня на Волині працівники групи піротехнічних робіт знешкодили 31 боєприпас часів Другої світової війни – 12 артилерійських снарядів різного калібру та 19 мінометних мін калібру 82 міліметри.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

Група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загану спецпризначення УДСНС України у Волинській області працювала у Іваничівському, Луцькому та Ківерцівському районах.

Напередодні підозрілі металеві предмети виявили місцеві жителі під час роботи у полях. Піротехніки ДСНС знешкодили застарілі боєприпаси часів минулої війни у спеціально відведеному місці, а прилеглу територію додатково обстежили й констатували, що інших вибухонебезпечних предметів там немає.

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Теги: Волинь, сапери, боєприпаси
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