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Затриманий генерал-майор СБУ готував замах на Авакова

Затриманий генерал-майор СБУ готував замах на Авакова
Затриманий 14 квітня генерал-майор Валерій Шайтанов готував замах на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це заступник міністра Антон Геращенко заявив в ефірі каналу "Україна24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні вранці говорив з міністром внутрішніх справ. Він сказав, що так, дійсно, Служба безпеки і її оперативні канали передавали нам, що генерал-майор Шайтанов крім замаху на Адама Осмаєва працював і над тим, щоб організувати замах на міністра внутрішніх справ. Це було б уже не перший і навіть не п'ятий замах», - сказав Геращенко.

Як повідомлялося, контррозвідка Служби безпеки України 14 квітня затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, підозрюваного у державній зраді і скоєнні терористичних актів.

За версією слідства, він, зокрема, планував за завданням російських спецслужб вбивство добровольця Адама Осмаєва.

15 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

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Теги: замах, генерал-майор СБУ, Аваков
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Коментарі 1
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На Рюкзакана? Це вже навіть не смішно, таку маячню постити.
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