Затриманий генерал-майор СБУ готував замах на Авакова

Валерій Шайтанов готував замах на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.



Про це заступник міністра Антон Геращенко заявив в ефірі каналу "Україна24", повідомляє кореспондент



«Сьогодні вранці говорив з міністром внутрішніх справ. Він сказав, що так, дійсно, Служба безпеки і її оперативні канали передавали нам, що генерал-майор Шайтанов крім замаху на Адама Осмаєва працював і над тим, щоб організувати замах на міністра внутрішніх справ. Це було б уже не перший і навіть не п'ятий замах», - сказав Геращенко.



Як повідомлялося, контррозвідка Служби безпеки України 14 квітня затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, підозрюваного у державній зраді і скоєнні терористичних актів.



За версією слідства, він, зокрема, планував за завданням російських спецслужб вбивство добровольця Адама Осмаєва.



15 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Затриманий 14 квітня генерал-майорготував замах на міністра внутрішніх справПро це заступник міністразаявив в ефірі каналу "Україна24", повідомляє кореспондент Укрінформу. «Сьогодні вранці говорив з міністром внутрішніх справ. Він сказав, що так, дійсно, Служба безпеки і її оперативні канали передавали нам, що генерал-майор Шайтанов крім замаху на Адама Осмаєва працював і над тим, щоб організувати замах на міністра внутрішніх справ. Це було б уже не перший і навіть не п'ятий замах», - сказав Геращенко.Як повідомлялося, контррозвідка Служби безпеки України, підозрюваного у державній зраді і скоєнні терористичних актів.За версією слідства, він, зокрема, планував за завданням російських спецслужб вбивство добровольця Адама Осмаєва.15 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

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