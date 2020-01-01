У Ковелі – аварія з потерпілими. ФОТО





Аварія трапилась вранці 17 квітня на перехресті Міцкевича-Загородня, - пише



За словами очевидців події, водій Renault (білого кольору), рухаючись другорядною дорогою на Загородній, не надав перевагу в русі легковику Mitsubishi (бордового кольору), який їхав вулицею Міцкевича. У результаті удару Mitsubishi перекинувся. Двоє його пасажирів отримали травми.



На місці ДТП працюють правоохоронці.



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