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У Ковелі – аварія з потерпілими. ФОТО

У Ковелі – аварія з потерпілими. ФОТО
У Ковелі сталася ДТП з потерпілими.

Аварія трапилась вранці 17 квітня на перехресті Міцкевича-Загородня, - пише Кovelpost.

За словами очевидців події, водій Renault (білого кольору), рухаючись другорядною дорогою на Загородній, не надав перевагу в русі легковику Mitsubishi (бордового кольору), який їхав вулицею Міцкевича. У результаті удару Mitsubishi перекинувся. Двоє його пасажирів отримали травми.

На місці ДТП працюють правоохоронці.
У Ковелі – аварія з потерпілими. ФОТО
У Ковелі – аварія з потерпілими. ФОТО
У Ковелі – аварія з потерпілими. ФОТО
У Ковелі – аварія з потерпілими. ФОТО
У Ковелі – аварія з потерпілими. ФОТО
У Ковелі – аварія з потерпілими. ФОТО

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Теги: Ковель, аварія
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