У Ковелі – аварія з потерпілими. ФОТО
Сьогодні, 12:46
У Ковелі сталася ДТП з потерпілими.
Аварія трапилась вранці 17 квітня на перехресті Міцкевича-Загородня, - пише Кovelpost.
За словами очевидців події, водій Renault (білого кольору), рухаючись другорядною дорогою на Загородній, не надав перевагу в русі легковику Mitsubishi (бордового кольору), який їхав вулицею Міцкевича. У результаті удару Mitsubishi перекинувся. Двоє його пасажирів отримали травми.
На місці ДТП працюють правоохоронці.
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Аварія трапилась вранці 17 квітня на перехресті Міцкевича-Загородня, - пише Кovelpost.
За словами очевидців події, водій Renault (білого кольору), рухаючись другорядною дорогою на Загородній, не надав перевагу в русі легковику Mitsubishi (бордового кольору), який їхав вулицею Міцкевича. У результаті удару Mitsubishi перекинувся. Двоє його пасажирів отримали травми.
На місці ДТП працюють правоохоронці.
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