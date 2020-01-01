У Луцьку автівка збила чоловіка з дитячим візочком: деталі аварії





Про це інформує ГУНП у Волинській області.



За кермом легковика перебувала 18-річна жителька райцентру Ківерці. Водійка допустила наїзд на 18-річного лучанина, котрий із дитячим візком переходив проїжджу частину.



Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід та немовля отримали тілесні ушкодження. Постраждалі не госпіталізовувались.



Слідчі за фактом автопригоди відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Триває досудове слідство у рамках якого з’ясують усі обставини автопригоди.



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