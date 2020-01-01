У Луцьку автівка збила чоловіка з дитячим візочком: деталі аварії
Сьогодні, 13:05
Розповіли деталі аварії, у якій на вулиці Кравчука в Луцьку автомобіль Chevrolet збив чоловіка з дитячим візочком.
Про це інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом легковика перебувала 18-річна жителька райцентру Ківерці. Водійка допустила наїзд на 18-річного лучанина, котрий із дитячим візком переходив проїжджу частину.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід та немовля отримали тілесні ушкодження. Постраждалі не госпіталізовувались.
Слідчі за фактом автопригоди відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство у рамках якого з’ясують усі обставини автопригоди.
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Про це інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом легковика перебувала 18-річна жителька райцентру Ківерці. Водійка допустила наїзд на 18-річного лучанина, котрий із дитячим візком переходив проїжджу частину.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід та немовля отримали тілесні ушкодження. Постраждалі не госпіталізовувались.
Слідчі за фактом автопригоди відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство у рамках якого з’ясують усі обставини автопригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Все ясно з ними, одне кудись їхало, друге кудись йшло
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