На Дніпропетровщині грабіжники у масках напали на підприємця та його родину





Про це



Зазначається, що троє невстановлених чоловіків у масках проникли до приватного будинку, де напали на господаря — приватного підприємця (1970 року народження) та його дружину (1982 року народження) та їхніх дітей (2001 та 2006 років народження). Усіх зв’язали та погрожуючи автоматом почали вимагати віддати їм гроші та інші цінності.



Зловмисникам вдалося заволодіти грошима на суму понад 20 тисяч гривень, ювелірними виробами та автомобілем господаря, на якому вони поїхали з місця злочину.



За цим фактом розпочали розслідування (ст. 187 КК України “Розбій”).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з сіл Петриківського району Дніпропетровської області невідомі скоїли розбійний напад на підприємця та його родину.Про це УНН повідомили правоохоронці.Зазначається, що троє невстановлених чоловіків у масках проникли до приватного будинку, де напали на господаря — приватного підприємця (1970 року народження) та його дружину (1982 року народження) та їхніх дітей (2001 та 2006 років народження). Усіх зв’язали та погрожуючи автоматом почали вимагати віддати їм гроші та інші цінності.Зловмисникам вдалося заволодіти грошима на суму понад 20 тисяч гривень, ювелірними виробами та автомобілем господаря, на якому вони поїхали з місця злочину.За цим фактом розпочали розслідування (ст. 187 КК України “Розбій”).

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