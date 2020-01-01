На «Ягодині» за добу експрес-тестами перевірили понад 600 людей
Сьогодні, 13:19
Протягом доби 16 квітня понад 600 людей перетнули кордон через «Ягодин».
Про це йшлося сьогодні, 17 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що усіх цих людей протестували на коронавірус за допомогою експрес-тестів.
За словами Щербак, 538 результатів – негативні, решту – доробляють. Окрім того, є також люди, які погодилися на обсервацію.
«Я розумію, що експрес-тестування – не найефективніший спосіб визначити. Але це значно збільшує шанси зменшити кількість захворювань», – сказала посадовиця.
Щербак додала, що лише 118 людей з понад 600 – волиняни.
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Про це йшлося сьогодні, 17 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що усіх цих людей протестували на коронавірус за допомогою експрес-тестів.
За словами Щербак, 538 результатів – негативні, решту – доробляють. Окрім того, є також люди, які погодилися на обсервацію.
«Я розумію, що експрес-тестування – не найефективніший спосіб визначити. Але це значно збільшує шанси зменшити кількість захворювань», – сказала посадовиця.
Щербак додала, що лише 118 людей з понад 600 – волиняни.
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На «Ягодині» за добу експрес-тестами перевірили понад 600 людей
Сьогодні, 13:19