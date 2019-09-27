«Важливо пам'ятати»: на Волині родини Героїв Іловайська отримали продуктові набори
Сьогодні, 13:20
Родини полеглих Героїв під Іловайськом, бійців роти «Світязь» на Волині отримали безкоштовні продуктові набори від «Європейської Солідарності» та «Фонду Петра Порошенка».
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник голови Волинської обласної організації партії «Європейська Солідарність» Сергій Григоренко, пише "Перший".
«Тема війни поступово почала відходити в українців на другий план. Коронавірус, економічна криза, тривога за майбутнє витісняють десь у закутки свідомості новини з фронту, дані про загиблих і поранених захисників України. Проте важливо навіть в такий нелегкий час пам’ятати про родини полеглих Героїв, підтримувати їх» – написав Сергій Григоренко.
«Від партії «Європейська Солідарність та Фонду Петра Порошенка продуктові набори отримали родини полеглих під Іловайськом бійців легендарної роти «Світязь»: Сацюка Олександра, Шолухи Віктора, Сивого Олександра, Ляшука Максима, Помінкевича Сергія, Столярчука Мирослава, Іщука Володимира. Пройшло вже майже шість років, але ми продовжуємо пам’ятати їх подвиг... Герої не вмирають!», – додав політик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник голови Волинської обласної організації партії «Європейська Солідарність» Сергій Григоренко, пише "Перший".
«Тема війни поступово почала відходити в українців на другий план. Коронавірус, економічна криза, тривога за майбутнє витісняють десь у закутки свідомості новини з фронту, дані про загиблих і поранених захисників України. Проте важливо навіть в такий нелегкий час пам’ятати про родини полеглих Героїв, підтримувати їх» – написав Сергій Григоренко.
«Від партії «Європейська Солідарність та Фонду Петра Порошенка продуктові набори отримали родини полеглих під Іловайськом бійців легендарної роти «Світязь»: Сацюка Олександра, Шолухи Віктора, Сивого Олександра, Ляшука Максима, Помінкевича Сергія, Столярчука Мирослава, Іщука Володимира. Пройшло вже майже шість років, але ми продовжуємо пам’ятати їх подвиг... Герої не вмирають!», – додав політик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Важливо пам'ятати»: на Волині родини Героїв Іловайська отримали продуктові набори
Сьогодні, 13:20
На «Ягодині» за добу експрес-тестами перевірили понад 600 людей
Сьогодні, 13:19