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«Важливо пам'ятати»: на Волині родини Героїв Іловайська отримали продуктові набори

«Важливо пам'ятати»: на Волині родини Героїв Іловайська отримали продуктові набори
Родини полеглих Героїв під Іловайськом, бійців роти «Світязь» на Волині отримали безкоштовні продуктові набори від «Європейської Солідарності» та «Фонду Петра Порошенка».

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник голови Волинської обласної організації партії «Європейська Солідарність» Сергій Григоренко, пише "Перший".

«Тема війни поступово почала відходити в українців на другий план. Коронавірус, економічна криза, тривога за майбутнє витісняють десь у закутки свідомості новини з фронту, дані про загиблих і поранених захисників України. Проте важливо навіть в такий нелегкий час пам’ятати про родини полеглих Героїв, підтримувати їх» – написав Сергій Григоренко.

«Від партії «Європейська Солідарність та Фонду Петра Порошенка продуктові набори отримали родини полеглих під Іловайськом бійців легендарної роти «Світязь»: Сацюка Олександра, Шолухи Віктора, Сивого Олександра, Ляшука Максима, Помінкевича Сергія, Столярчука Мирослава, Іщука Володимира. Пройшло вже майже шість років, але ми продовжуємо пам’ятати їх подвиг... Герої не вмирають!», – додав політик.

«Важливо пам'ятати»: на Волині родини Героїв Іловайська отримали продуктові набори
«Важливо пам'ятати»: на Волині родини Героїв Іловайська отримали продуктові набори
«Важливо пам'ятати»: на Волині родини Героїв Іловайська отримали продуктові набори
«Важливо пам'ятати»: на Волині родини Героїв Іловайська отримали продуктові набори

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Теги: Порошенко, фонд ЄС, допомога, бійці
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