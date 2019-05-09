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Зловили шахрая, який виманив у 18-річного волинянина iPhone

Зловили шахрая, який виманив у 18-річного волинянина iPhone
У 18-річного жителя Володимира-Волинського викрали телефон, який той хотів продати. Зловмисника, який скоїв шахрайство, затримали правоохоронці.

Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт “Княжий Град”.

Відомо, що 14 квітня на вулиці Просвіти у Володимирі-Волинському потенційний “покупець” заволодів “Iphone 6s”, що належав 18-річному хлопцю.

Працівники сектору реагування патрульної поліції Володимир-Волинського відділу поліції за гарячими слідами встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за шахрайство 30-річний житель Володимира-Волинського.

Дані про справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Теги: шахрай, Волинь, телефон
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