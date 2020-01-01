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Біля кожного храму буде поліція, – ОДА про Великдень на Волині

Біля кожного храму буде поліція, – ОДА про Великдень на Волині
У Волинській облдержадміністрації вкотре закликали залишитися на Великдень вдома та слухати пасхальні богослужіння онлайн замість звичного походу до церкви.

Про це йшлося сьогодні, 17 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак наголосила, що протягом великодніх свят на Волині, як і у попередні вихідні, діятимуть посилені карантинні заходи. Тому людей просять з 18 квітня 13 години до 21 квітня 6 години ранку не виходити з дому. Обмеження, щоправда, мають рекомендаційний характер.

«Ми звертаємося до усіх конфесій однаково, щоб провели трансляції онлайн. А ми, парафіяни залишилися вдома і посвятили паски вдома. Віра залишиться з нами», - сказала посадовиця і наголосила, що правоохоронці перевірятимуть дотримання карантинних умов під час богослужінь.

«Біля кожного храму буде поліція», – сказала Щербак.

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Теги: Великдень, Волинь, карантин
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