Біля кожного храму буде поліція, – ОДА про Великдень на Волині

У Волинській облдержадміністрації вкотре закликали залишитися на Великдень вдома та слухати пасхальні богослужіння онлайн замість звичного походу до церкви.Про це йшлося сьогодні, 17 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови Волинської облдержадміністраціїнаголосила, що протягом великодніх свят на Волині, як і у попередні вихідні, діятимуть посилені карантинні заходи. Тому людей просять з 18 квітня 13 години до 21 квітня 6 години ранку не виходити з дому. Обмеження, щоправда, мають рекомендаційний характер.«Ми звертаємося до усіх конфесій однаково, щоб провели трансляції онлайн. А ми, парафіяни залишилися вдома і посвятили паски вдома. Віра залишиться з нами», - сказала посадовиця і наголосила, що правоохоронці перевірятимуть дотримання карантинних умов під час богослужінь.«Біля кожного храму буде поліція», – сказала Щербак.