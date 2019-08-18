Ранні овочі і фрукти: волинянам розповіли, як уникнути отруєння нітратами

Нітрати є найпоширенішими токсичними забруднювачами середовища, вони накопичуються у воді і продуктах харчування, а потім потрапляють в організм.Нітрати викликають метглобінемію, рак, руйнують нервову і серцево-судинну системи, впливають на розвиток ембріонів, інформує Держпродспоживвслужба у Волинській області.Джерелами потрапляння нітратів в організм людини є:овочі і фрукти;м’ясні та рибні продукти (особливо у сирокопчених ковбасах);сири (застосовують у виробництві);вода (особливо у системах забезпечення із відкритих водойм).До високонітратних рослин (700 - 2000 мг/кг) відносять коренеплоди (морква, столові буряки, редька) та городню зелень (салат, шпинат, селера, петрушка, ревінь); до середньонітратних (180 - 700 мг/кг) — картоплю, томати, баклажани, цвітну капусту, квасолю, цибулю; до низьконітратних (до 180 мг/кг) — фрукти і ягоди.Окрім того, існують сорти овочевих рослин, які в умовах високонітратного забезпечення втратили здатність нагромаджувати нітрати (морква сортів "Артек" та "Шантене-2461", буряки сорту "Хавський", селера "Яблучна" та "Грибовська", ревінь "Циклон", томати "Меридіан", "Глорія", "Райдуга Молдови", "Оранж").Рання продукція, вирощена в парниках і теплицях, містить у 3-5 разів нітратів більше.Ознаки отруєння нітратами проявляються через 1-6 годин після надходження нітратів в організм. Гостре отруєння розпочинається з нудоти, блювоти, проносу, при пальпації відзначається збільшення печінки, знижується артеріальний тиск і пульс, кінцівки стають холодними. В легких випадках переважають сонливість і загальна депресія, можливі прояви алергічної реакції.Високонітратні продукти, при систематичному їх вживанні, викликають безсимптомну метгемоглобінемію, основні симптоми якої проявляються синюшністю обличчя, губ та видимих слизистих оболонок, головним болем, зниженням працездатності, задишкою, серцебиттям, втратою свідомості і навіть смертю.Найбільш чутливі до надлишку нітратів діти до 10 років.- не купуйте ранні фрукти та овочі в місцях стихійної торгівлі;- при купівлі продуктів перевіряйте наявність документів, що засвідчують їх безпеку та якість;- ретельно мийте фрукти та овочі перед споживанням, а ще краще - обдайте окропом.