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Посадовців ДСНС, яких зловили на хабарі, взяли під варту

Посадовців ДСНС, яких зловили на хабарі, взяли під варту
Посадовцям Управління Державної служби із надзвичайних ситуацій уВолинській області, затриманим на одержанні неправомірної вигоди, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.

Як уже повідомлялося, одного із керівників Управління ДСНС в області та начальника одного із загонів Управління затримали під час одержання 1000 літрів дизельного палива за безперешкодне погодження документів задля роботи АЗС та невтручання у діяльність підприємства.

Обом посадовцям повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Від займаних посад вони відсторонені.

У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадують, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: прокуратура, хабар, посадовці ДСНС, взяттяпід варту
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