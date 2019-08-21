Посадовців ДСНС, яких зловили на хабарі, взяли під варту





Про це



Як уже повідомлялося, о



Обом посадовцям повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Від займаних посад вони відсторонені.



У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.



Нагадують, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посадовцям Управління Державної служби із надзвичайних ситуацій уВолинській області, затриманим на одержанні неправомірної вигоди, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.Як уже повідомлялося, о дного із керівників Управління ДСНС в області та начальника одного із загонів Управління затримали під час одержання 1000 літрів дизельного палива за безперешкодне погодження документів задля роботи АЗС та невтручання у діяльність підприємства.Обом посадовцям повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Від займаних посад вони відсторонені.У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.Нагадують, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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