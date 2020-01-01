Повідомили результати тесту на COVID-19 усіх працівників Луцької міської клінічної лікарні





Про це йдеться на сторінці медзакладу.



Управління лікарні також повідомляє, що завершилися терміни обсервації 7 працівників, у яких раніше виявили позитивні ПЛР на інфікування Covid-19. Їм двічі провели контрольні ПЛР – всі результати негативні. Під час обсервації проводилося медичне спостереження – жоден з працівників лікарні не мав проявів захворювань.



Загалом з 23 березня у пацієнтів Луцької міської клінічної лікарні виявили три випадки пневмоній, спричинених Covid-19.



Після підтвердження ПЛР-наявності інфікування ці хворі були переведені у Волинську обласну інфекційну лікарню. У кожному випадку виявлення інфікованого хворого проводилися протиепідемічні заходи згідно рекомендацій ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров"я України», визначали контактних осіб, виконували їх лабораторне обстеження та встановлювали медичний нагляд.



У закладі обстежили 124 працівники та 21 пацієнт.



"Ми постійно і системно дотримуємось санітарно-протиепідемічних норм і правил, забезпечуємо персонал необхідними засобами індивідуального захисту при лікуванні пацієнтів, тому випадків внутрішньо-лікарняного поширення інфекції немає", - повідомляють у лікарні.



На сьогодні у лікарні всі діагностичні та лікувальні служби працюють стабільно. Заклад забезпечений засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими середниками та антисептиками, які придбали за рахунок коштів, виділених Луцькою міською радою, коштів, отриманих за рахунок централізованого розподілу та від благодійників.



Зокрема, вчора отримали з централізованого розподілу ще 500 масок медичних, 500 респіраторів, 500 пар бахіл, 3000 пар рукавичок медичних, 500 халатів ізолюючих, 500 одноразових шапочок та антисептик для рук. Крім того, поступили закуплені раніше 300 багаторазових ізолюючих халатів.



Нагадаємо,



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