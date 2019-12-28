Парубій привіз допомогу медикам Волині, що в епіцентрі боротьби з коронавірусом. ФОТО
Сьогодні, 17:15
У п’ятницю, 17 квітня, медики Волинської обласної інфекційної лікарні – закладу, який нині в області прийняв найбільшу кількість хворих на коронавірус, отримали сотню спецкостюмів китайського виробника «Хinle huabao medical products co. Ltd» від Фонду Петра Порошенка та партії «Європейська Солідарність».
Вручити необхідну для медиків допомогу приїхав ексголова Верховної Ради України, член партії «Європейська Солідарність» Андрій Парубій. Халати для інфекційної лікарні він привіз разом з місцевими активістами «Європейської Солідарності». Парубій наголосив, що якість цих костюмів – найвища.
Головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський каже, що засоби захисту медикам необхідні постійно, адже є пацієнти із підозрами та вже підтвердженими діагнозами коронавірусу, з якими потрібно працювати виключно у спецкостюмах, масках, окулярах, рукавичках, респіраторах і шоломах.
«Костюми – це розхідний матеріал, якого ми потребуємо багато щодня. Наразі маємо лише достатню кількість шоломів, їх нам вистачає, а наявність костюмів поповнювати потрібно регулярно», – говорить лікар.
Пік захворюваності передбачають на свято Пасхи або ж після нього, тож медикам поки важко передбачити, яка кількість спецодягу знадобиться. Кажуть, що сотні костюмів при такому навантаженні, яке є сьогодні, їм вистачить максимум на 10 днів, при збільшенні кількості хворих – на ще менше.
Окрім костюмів для інфекційної лікарні, «Європейська Солідарність» передала й набір інвентарю, що застосовується при роботі апаратів штучної вентиляції легень. Комплектуючі, вартістю 80 тисяч гривень, поїхали до Ковельського МТМО.
Андрій Парубій каже, що Фонд активно працює по всій території України: «Депутати «Європейської Солідарності» зі всіх областей країни протягом останніх тижнів регулярно передають допомогу у заклади «першої хвилі». Наш базовий задум, оскільки ми розуміємо, що першими в зоні ризику є лікарі, – захистити тих, хто бореться із хворобою «на передовій».
«На Волині вже роздали близько чотирьохсот продуктових наборів для людей, які не мають можливості придбати харчі через обмежені фінансові чи фізичні можливості, а сьогодні ми передаватимемо засоби індивідуального захисту для медичних працівників Волинської обласної інфекційної лікарні та комплектуючі для апаратів ШВЛ у Ковель», – розповідає член ради волинської організації партії «Європейська Солідарність» Тарас Яковлев.
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Вручити необхідну для медиків допомогу приїхав ексголова Верховної Ради України, член партії «Європейська Солідарність» Андрій Парубій. Халати для інфекційної лікарні він привіз разом з місцевими активістами «Європейської Солідарності». Парубій наголосив, що якість цих костюмів – найвища.
Головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський каже, що засоби захисту медикам необхідні постійно, адже є пацієнти із підозрами та вже підтвердженими діагнозами коронавірусу, з якими потрібно працювати виключно у спецкостюмах, масках, окулярах, рукавичках, респіраторах і шоломах.
«Костюми – це розхідний матеріал, якого ми потребуємо багато щодня. Наразі маємо лише достатню кількість шоломів, їх нам вистачає, а наявність костюмів поповнювати потрібно регулярно», – говорить лікар.
Пік захворюваності передбачають на свято Пасхи або ж після нього, тож медикам поки важко передбачити, яка кількість спецодягу знадобиться. Кажуть, що сотні костюмів при такому навантаженні, яке є сьогодні, їм вистачить максимум на 10 днів, при збільшенні кількості хворих – на ще менше.
Окрім костюмів для інфекційної лікарні, «Європейська Солідарність» передала й набір інвентарю, що застосовується при роботі апаратів штучної вентиляції легень. Комплектуючі, вартістю 80 тисяч гривень, поїхали до Ковельського МТМО.
Андрій Парубій каже, що Фонд активно працює по всій території України: «Депутати «Європейської Солідарності» зі всіх областей країни протягом останніх тижнів регулярно передають допомогу у заклади «першої хвилі». Наш базовий задум, оскільки ми розуміємо, що першими в зоні ризику є лікарі, – захистити тих, хто бореться із хворобою «на передовій».
«На Волині вже роздали близько чотирьохсот продуктових наборів для людей, які не мають можливості придбати харчі через обмежені фінансові чи фізичні можливості, а сьогодні ми передаватимемо засоби індивідуального захисту для медичних працівників Волинської обласної інфекційної лікарні та комплектуючі для апаратів ШВЛ у Ковель», – розповідає член ради волинської організації партії «Європейська Солідарність» Тарас Яковлев.
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