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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У жінки із Шацького району виявили коронавірус

У жінки із Шацького району виявили коронавірус
Сьогодні, 17 квітня, у жительки села Пульмо, 1959 року народження, вірусологічною лабораторією ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» за результатами експрес-тесту підтвердили наявність коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє Шацька районна державна адміністрація.

Наразі хвора знаходиться на лікуванні в інфекційному відділені Любомльської лікарні.

Любомльське міжрайонне відділення Волинської обласної лабораторії центру МОЗ України провело заключну дизенфекцію жилих та підсобних приміщень, надвірних споруд за місцем проживання хворої.

Також провели епідеміологічне розслідування, яким встановили коло контактних осіб. Крім цього, провели санітарно-освітню роботу із населення. Контактним особам вказали про необхідність обов'язкової самоізоляції до 29 квітня.

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Теги: коронавірус, Шацький район
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