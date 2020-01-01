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На Волині немає збільшення фактів домашнього насильства через карантин, – поліція

На Волині немає збільшення фактів домашнього насильства через карантин, – поліція
З початку року поліцейські Волині склали 733 адмінпротоколи за ст.173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли 186 термінових заборонних приписів стосовно кривдників.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

До суду направили 3 кримінальні провадження за ст.126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України та відкрито 1 кримінальне провадження за ст. 390-1 (невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або не проходження програми для кривдників) Кримінального кодексу України.

Станом на 1 квітня 2020 року в області на превентивних обліках перебуває 1937 осіб, які вчинили домашнє насильство. З початку 2020 року на превентивні обліки додатково поставили 562 кривдники.

Окрім цього, начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області Валерій Чоботан наголошує, що в умовах карантину значного зростання кількості випадків домашнього насильства в області не спостерігається.



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Теги: карантин, коронавірус, поліція, домашнє насильство, Волинь
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