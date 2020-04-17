На Волині використали понад 19 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

На боротьбу із COVID-19 на Волині уже використали понад 19 мільйонів гривень.Члени постійної комісії обласної ради з питань соціального захсту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства заслухали та взяли до відома інформацію т.в.о. директора КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної радипро використання коштів на боротьбу з COVID-19 станом на 17.04.2020 року, йдеться на сторінці облради.Він повідомив, що на рахунки лікарні уже надійшло 40 млн 269 тисяч гривень. За його словами, із цієї суми 20 млн грн передбачили для придбання медичного обладнання, ще стільки ж на закупівлю фармацевтичної продукції та виробів медичного призначення, а так 269 тис. грн - на перевезення медпрацівників.Він зауважив, що станом на сьогодні уже використали понад 6 млн гривень, а саме:-на придбання медичного обладнання - 34,0 тис.грн ;-на придбання фармацевтичної продукції - 1737,0 тис.грн;-на придбання виробів медичного призначення - 1046,1 тис.грн;-на придбання засобів індивідуального захисту- 3330,1 тис.грн;-на придбання виробів для проведення дезинфекції – 9,7 тис.грн;-на перевезення працівників - 155,4 тис.грн.Окрім того, як наголосив Олександр Дудар, обласна клінічна лікарня отримала безкоштовно матеріальних цінностей на суму майже 12,5 млн гривень. Ці кошти були виділені за ініціативи народного депутата України Ігоря Палиці з його благодійного фонду "Тільки разом".Як повідомив Олександр Дудар за ці гроші придбали:медичне обладнання – 5602,0 тис.грнфармацевтична продукція – 3157,2 тис.грн;централізована розводка кисню – 1127,2 тис.грн;засобів індивідуального захисту – 931,1 тис.грн;пральних машин з комплектуючими – 321,4 тис.грн;постільної білизни – 321,0 тис.грн;паливно-мастильних матеріалів – 259,8 тис.грн;металопластикові конструкції – 201,4 тис.грн;пульсоксиметрів – 155,5 тис.грн;електричних медичних термометрів – 151,8 тис.грн;експрес-тести – 120,0 тис.грн;кисень медичний – 90,5 тис.грн;оприскувачі – 24,4 тис.грн.Як розповів Олександр Дудар, доставили вантажі у 37 закладів охорони здоров'я області згідно з поданих заявок. Усе необхідне отримали також правоохоронці, рятувальники, прикордонники, паталого-анатомічна служба, працівники Центру екстреної медицини та медицини катастроф та інші. Крім того, засоби захисту та медикаменти отримали Любешівський, Ковельський, Ківерцівський райони, міста Нововолиинськ та Ковель. Загалом у райони завезено вантажів на суму 5,5 млн гривень, зауважив Олександр Дудар та запевнив, що ця робота продовжуватиметься і надалі. Опісля Великодніх свят усім необхіним будуть забезпечені й інші райони та міста згідно потреби та з огляду на масштаби поширення пандемії на території області.