Розповіли про обставини загибелі у пожежі молодої жінки на Волині





Начальниця відділу Управління ДСНС в області Ірина Варварук розповіла журналістам



"Загорання в селі Тур Ратнівського району виникло у дерев'яному житловому будинку вкритим шифером. Рятувальники намагалися в якомога стисліші терміни локалізувати цю пожежу і їм це вдалося. На місці пожежі, на жаль, виявили тіло власниці будинку. Це жінка 1988-го року народження. Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння. На жаль, така практика спостерігається, де люди дозволяють собі палити в ліжку засинають і спричиняють цим пожежі. З початку 2020-го року на Волині загинуло 22 людини. Більшість з цих людей — це ті, які необережно поводилися із вогнем пілд час куріння", - розповіла Ірина Варварук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, за яких обставин загинула у пожежі 32-річна жінка із села Тур Ратнівського району. Начальниця відділу Управління ДСНС в областірозповіла журналістам Суспільного обставини пожежі, а також назвала ймовірну причину загорання."Загорання в селі Тур Ратнівського району виникло у дерев'яному житловому будинку вкритим шифером. Рятувальники намагалися в якомога стисліші терміни локалізувати цю пожежу і їм це вдалося. На місці пожежі, на жаль, виявили тіло власниці будинку. Це жінка 1988-го року народження. Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння. На жаль, така практика спостерігається, де люди дозволяють собі палити в ліжку засинають і спричиняють цим пожежі. З початку 2020-го року на Волині загинуло 22 людини. Більшість з цих людей — це ті, які необережно поводилися із вогнем пілд час куріння", - розповіла Ірина Варварук.

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