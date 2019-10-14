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У Рівному 14-річна дівчина народила дитину

У Рівному 14-річна дівчина народила дитину
Сьогодні у Рівненському обласному перинатальному центрі 14-річна породілля народила дитину.

Про це йдеться на сторінці перинатального центру у Facebook.

Як повідомляє керівниця медзакладу Вікторія Єнікеєва, неповнолітня мама з Здолбунівського району, 2006 року народження.

"Хлопчик народився з вагою 3 200 грн, зріст- 50 см. Пологи фізіологічні, все пройшло добре", - йдеться у дописі.

Наразі мама з немовлям почуваються добре, додала Вікторія Єнікеєва.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Рівне, дитина, неповнолітня
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