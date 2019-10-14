У Рівному 14-річна дівчина народила дитину





Про це



Як повідомляє керівниця медзакладу Вікторія Єнікеєва, неповнолітня мама з Здолбунівського району, 2006 року народження.



"Хлопчик народився з вагою 3 200 грн, зріст- 50 см. Пологи фізіологічні, все пройшло добре", - йдеться у дописі.



Наразі мама з немовлям почуваються добре, додала Вікторія Єнікеєва.



Головне фото - ілюстративне.

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