У Рівному 14-річна дівчина народила дитину
Сьогодні, 16:17
Сьогодні у Рівненському обласному перинатальному центрі 14-річна породілля народила дитину.
Про це йдеться на сторінці перинатального центру у Facebook.
Як повідомляє керівниця медзакладу Вікторія Єнікеєва, неповнолітня мама з Здолбунівського району, 2006 року народження.
"Хлопчик народився з вагою 3 200 грн, зріст- 50 см. Пологи фізіологічні, все пройшло добре", - йдеться у дописі.
Наразі мама з немовлям почуваються добре, додала Вікторія Єнікеєва.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці перинатального центру у Facebook.
Як повідомляє керівниця медзакладу Вікторія Єнікеєва, неповнолітня мама з Здолбунівського району, 2006 року народження.
"Хлопчик народився з вагою 3 200 грн, зріст- 50 см. Пологи фізіологічні, все пройшло добре", - йдеться у дописі.
Наразі мама з немовлям почуваються добре, додала Вікторія Єнікеєва.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
світ заполонив один разврат та інтім,сексуального виховання ноль
Останні новини
У Рівному 14-річна дівчина народила дитину
Сьогодні, 16:17