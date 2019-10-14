У Рівному 14-річна дівчина народила дитину. ОНОВЛЕНО





Про це



Як повідомляє керівниця медзакладу Вікторія Єнікеєва, неповнолітня мама з Здолбунівського району, 2006 року народження.



"Хлопчик народився з вагою 3 200 грн, зріст- 50 см. Пологи фізіологічні, все пройшло добре", - йдеться у дописі.



Наразі мама з немовлям почуваються добре, додала Вікторія Єнікеєва.







Випадок зґвалтування був у січні, саме тоді чоловіка після заяви співмешканки затримала поліція. Провину раніше судимий житель одного із сіл Здолбунівського району визнав. Наразі він під вартою, йому загрожує до 15 років за ґратами.



Нагадаємо, торік у вересні в перинатальному



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні у Рівненському обласному перинатальному центрі 14-річна породілля народила дитину.Про це йдеться на сторінці перинатального центру у Facebook.Як повідомляє керівниця медзакладу, неповнолітня мама з Здолбунівського району, 2006 року народження."Хлопчик народився з вагою 3 200 грн, зріст- 50 см. Пологи фізіологічні, все пройшло добре", - йдеться у дописі.Наразі мама з немовлям почуваються добре, додала Вікторія Єнікеєва. Суспільному головна лікарка уточнила, що йдеться про дівчинку, яка стала жертвою зґвалтування вітчимом. Наразі, через карантин, до неї не можуть нікого пускати.Випадок зґвалтування був у січні, саме тоді чоловіка після заяви співмешканки затримала поліція. Провину раніше судимий житель одного із сіл Здолбунівського району визнав. Наразі він під вартою, йому загрожує до 15 років за ґратами.Нагадаємо, торік у вересні в перинатальному прийняли пологи у 12-річної дівчинки , яку привезли зі сміттєзвалища. Молода мама – ромської національності та не мала постійного місця проживання. Тоді у неї народилась дівчинка. Поліція за тим фактом відкривала кримінальне провадження та намагалась встановити, хто вчинив злочин.

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