Волинянка навчає використовувати тільки природні барвники для писанок. ВІДЕО

Анна Дідух навчає студентів створювати писанки, використовуючи тільки природні барвники.



Вона розповіла, що прагне зберегти традиційну волинську писанку. Для виготовлення барвників використовує кропиву, петрушку, чорницю, синю капусту, буряк, куркуму, - пише



Писанки, характерні для Волині, розфарбовані природніми барвниками, виготовили студенти Луцького національного технічного університету. Викладачка, писанкарка Анна Дідух каже, що до Великодня завжди створює писанки, тому вирішила навчати цій традиції студентів.



Природня фарба, каже Анна Дідух, не лягає рівномірно на яйце. З її слів, писанкарі завчасно готують інгредієнти, щоб виготовити барвник: для шоколадного кольору сушать листя горіха. Відтінки синього, фіолетового, сірого дають ягоди чорниці і лохини. Зелений дає кропива. Видуті яйця витримують у фарбі до 12 годин, щоб “взявся колір”.



“Зелений відтінок можна добути із петрушки, він відрізнятиметься трішки, буде такий зеленкувато-коричневий. Листя шпинату теж дає дуже гарний”, - каже писанкарка.



Насичений червоний колір, розповіла Анна Дідух, буде, якщо спочатку пофарбувати яйце цибулинням, а потім буряком. У чорний колір зафарбовують ягоди бузини, а блакитний дає синя капуста.



Анна Дідух розповіла, що зі студентами працювала дистанційно: “Цього року я створювала відеоряд писанок студентських. Ми працюємо онлайн, створюємо чат, кожен показує, яка у кого вийшла. Багато хто вперше бере писачок”.



Кращі студентські роботи Анна Дідух відіслала на двадцять шостий обласний конкурс «Волинська писанка 3-го тисячоліття». Торік вона перемогла у конкурсі.



Кандидат історичних наук, провідна наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею Світлана Чибирак каже, що цього року конкурс відбуватиметься онлайн, учасники надіслали поштою 33 писанки.



“Ми вирішили, що цього року зробимо онлайн-виставку. Усі роботи були оцифровані, був доданий альбом на сторінку у фейсбук нашого музею – Волинський краєзнавчий музей. А також на сторінку "Музейний простір Волині" та офіційну сторінку сайту нашого музею. У нас є три категорії, це діти до 14-ти років, це учасники 14-18-ти років, здебільшого, - студентська молодь і старші від 18 років”, - розповідає Світлана Чибирак.



Вона також додала, що для перемоги у конкурсі важлива традиційність виготовлення писанки: використання символіки і природніх барвників, як це робили наші предки. Переможців визначить журі.





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