Трагедія у Кривому Розі: хто і чому розстріляв молоду пару









Пізно ввечері 16 квітня на вулиці Дишинського, біля будинку №19, чоловік відкрив вогонь по хлопцю і дівчині. Від отриманих поранень Вікторія померла на місці, а Миколі встигли надати допомогу лікарі швидкої.



У важкому стані його госпіталізували до реанімації Криворізької міської клінічної лікарні №2. У нього було прострелене стегно, як результат – велика крововтрата і травматичний шок.



Стрілець зник із місця злочину на автомобілі, поліція ввела план "Перехоплення".



Як з'ясувалося, стрілянину на вулиці влаштував колишній чоловік Вікторії – Герман. Він не змирився із розлукою і намагався повернути кохану дівчину.



Як розповіли OBOZREVATEL сусіди і друзі сім'ї, Вікторія рано вийшла заміж, а у 18 років народила дитину. Не все було гладко у стосунках, і пара розлучилася, коли синові був усього рік. А через три роки відбулося фатальне знайомство.



На заправці, де Віка працювала оператором, вона познайомилася із 48-річним Германом. Різниця у віці не збентежила – красиво залицявся, та й хотілося влаштувати особисте життя. Стосунки розвивалися стрімко: Вікторія переїхала до чоловіка, а дитина залишилася з її батьками.



Однак щодня взаємини погіршувалися. Герман був патологічно ревнивий, хоча дівчина не давала приводів, забороняв працювати, казав, що сам її забезпечить. Звичними стали сварки, під час яких "глава сім'ї" почав підіймати руку на кохану.



Родичі Віки бачили її рідко: у квартиру, де вона жила з Германом, їх не запрошували. А за деякий час батьки і друзі почали помічати, що Віка була в синцях. Вони наполягали, щоб дівчина позбулася цього небезпечного зв'язку, а Герман погрожував, що коли спробує кинути його – знайде і вб'є.



Кілька разів дівчина ішла від тирана, але потім поверталася. Не допомагали і вмовляння батьків, дочка навіть не казала їм, чим займається її цивільний чоловік.



Остаточно вона втекла від Германа в січні цього року. Сказала, що не може більше терпіти крики та побої, а востаннє він погрожував уже рушницею.



Але потім почалося "інше" пекло. Чоловік вистежував її, переслідував, телефонував родичам – словом, повний комплект.



"Віка намагалася вирватися з цієї божевільної любовної пастки, але це було справді важко. Їй доводилося переховуватися від Германа", – розповіли нашим журналістам знайомі дівчини.



За тиждень до трагедії Вікторія почала зустрічатися з Миколою, який жив у тому самому будинку, що й вона – з'явилася надія, що все буде добре. Але 14 квітня дівчина зіткнулася біля магазину зі своїм колишнім. Спалахнула сварка, і Герман вдарив її в обличчя, а крізь зуби кинув, що вб'є. Через два дні він виконав страшну обіцянку.



Наступного дня після вбивства Віки Герман викинувся з вікна восьмого поверху і розбився на смерть. Навряд чи його мучила совість, просто за ним прийшов поліцейський спецназ.

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