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У Луцьку не розминулися вантажівка і легковик

У Луцьку не розминулися вантажівка і легковик
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю великогабаритної вантажівки та легковика Renault Megane.

ДТП сталася біля 16:00 на проспекті Соборності, повідомляють Волинські новини з посиланням на очевидців.

Зі слів свідка, водій вантажівки через габарити просто не побачив легковик, коли перелаштовувався у праву смугу руху.

Внаслідок ДТП у Renault пошкоджене заднє ліве крило.

На місці працює патрульна поліція.
У Луцьку не розминулися вантажівка і легковик

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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