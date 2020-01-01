У Луцьку не розминулися вантажівка і легковик
Сьогодні, 17:27
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю великогабаритної вантажівки та легковика Renault Megane.
ДТП сталася біля 16:00 на проспекті Соборності, повідомляють Волинські новини з посиланням на очевидців.
Зі слів свідка, водій вантажівки через габарити просто не побачив легковик, коли перелаштовувався у праву смугу руху.
Внаслідок ДТП у Renault пошкоджене заднє ліве крило.
На місці працює патрульна поліція.
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ДТП сталася біля 16:00 на проспекті Соборності, повідомляють Волинські новини з посиланням на очевидців.
Зі слів свідка, водій вантажівки через габарити просто не побачив легковик, коли перелаштовувався у праву смугу руху.
Внаслідок ДТП у Renault пошкоджене заднє ліве крило.
На місці працює патрульна поліція.
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