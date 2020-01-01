У Луцьку не розминулися вантажівка і легковик





ДТП сталася біля 16:00 на проспекті Соборності, повідомляють



Зі слів свідка, водій вантажівки через габарити просто не побачив легковик, коли перелаштовувався у праву смугу руху.



Внаслідок ДТП у Renault пошкоджене заднє ліве крило.



На місці працює патрульна поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю великогабаритної вантажівки та легковика Renault Megane.ДТП сталася біля 16:00 на проспекті Соборності, повідомляють Волинські новини з посиланням на очевидців.Зі слів свідка, водій вантажівки через габарити просто не побачив легковик, коли перелаштовувався у праву смугу руху.Внаслідок ДТП у Renault пошкоджене заднє ліве крило.На місці працює патрульна поліція.

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