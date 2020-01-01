Принцеса Сіаму, Леся Українка і князі «вдягли» маски і «закликають» лучан дотримуватися карантину

Управління туризму та промоції Луцька підготувало та розмістило у центрі міста сітілайти, із яких відомі на Волині історичні та культурні постаті закликають дотримуватися правил карантину.Про це повідомили на сторінці управління у фейсбуці.Зокрема, до лучан із сітілайтів на проспекті Волі у масках «промовляють» Леся Українка, Вітовт Великий, принцеса Сіаму, що була родом з Луцька, Катерина Десницька, відома меценатка шляхетського роду Гулевичів Галшка Гулевичівна, Великий князь Дмитрій-Любарт та письменник, дипломат Модест Левицький.«Мий руки з милом», «Зберігай спокій», «Одягай маску», «Залишайся вдома», «Тримай дистанцію», «Бережи себе», – йдеться у закликах на сітілайтах.