Злочинну банду судитимуть за умисне вбивство волинянина, якого знайшли з простреленою головою





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Нагадаємо, у вересні 2019 року до поліції звернулася жителька села Довгоноси Ковельського району із заявою про те, що напередодні вранці її 46-річний односелець пішов із дому та не повернувся. Протягом кількох годин поліцейські в ході



Правоохоронці оперативно встановили причетність до вчинення кримінального правопорушення чотирьох жителів Волинської області. Співробітники карного розшуку спільно із бійцями «КОРДУ» поліції області їх затримали.



Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Усім чотирьом підозрюваним суд обрав міру запобіжного заходу. На транспортний засіб підозрюваних наклали арешт.



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Вбивство 46-річного жителя Ковельського району замовив його суперник із мотивів ревнощів та неприязних відносин.



Досудове слідство по справі завершили, обвинувальний акт скеровали до суду для розгляду по суті. Санкція статті, передбачає, зокрема, довічне позбавлення волі.





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