Українці з 20 квітня можуть звертатися за відшкодуванням переплати за газ





Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, - пише



"Радий повідомити, що ми виконали свою обіцянку — від 20 квітня споживачі можуть звертатись до своїх постачальників і розпоряджатись зекономленими грошима", - написав він.



За словами Коболєва, спеціалісти "Нафтогазу" вже провели звіряння даних з усіма газопостачальними компаніями, які продавали газ у рамках акції.



"Ми направили кошти за невикористаний ресурс "Газового запасу" на рахунки газзбутів. І від 20 квітня споживачі можуть звертатися до своїх газопостачальних компаній, щоб обрати зручний спосіб повернення коштів або зарахувати їх для оплати газу в майбутньому. Ми рекомендуємо звернутись до газзбутів одразу, як вони нададуть таку можливість. "Нафтогаз" вже перерахував їм необхідні кошти", - наголосив він.



Нагадаємо, група "Нафтогаз" наприкінці серпня 2019 року запустила нову послугу для побутових споживачів "Газовий запас". Населення мало можливість придбати для своїх потреб газ за низькими літніми цінами. Паливо можна використовувати протягом опалювального сезону. Кожен клієнт міг закупити на цих умовах до 25 тисяч кубометрів газу.

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