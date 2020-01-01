Головний держінспектор Поліської митниці захворіла на коронавірус





Про це



На коронавірус захворіла головний державний інспектор Поліської митниці Держмитслужби. Підтвердження про захворювання на COVID-19 жінка отримала ще 11 квітня. Хвора самоізольована, отримує симптоматичне лікування від сімейного лікаря.



Коло контактних осіб хворої визначене, працівники регіонального Центру громадського здоров’я та інфекційної лікарні контролюють їх стан.



Зазначають, ще один працівник очікує на результати тесту від лабораторії. Наразі він перебуває на лікарняному.



Приміщення, де працювали хворі, продезінфікували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Серед працівників Поліської митниці Держмитслужби офіційно підтвердили одного хворого на коронавірусну інфекцію.Про це повідомляє пресслужба Нової митниці.На коронавірус захворіла головний державний інспектор Поліської митниці Держмитслужби. Підтвердження про захворювання на COVID-19 жінка отримала ще 11 квітня. Хвора самоізольована, отримує симптоматичне лікування від сімейного лікаря.Коло контактних осіб хворої визначене, працівники регіонального Центру громадського здоров’я та інфекційної лікарні контролюють їх стан.Зазначають, ще один працівник очікує на результати тесту від лабораторії. Наразі він перебуває на лікарняному.Приміщення, де працювали хворі, продезінфікували.

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