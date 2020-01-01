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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Головний держінспектор Поліської митниці захворіла на коронавірус

Головний держінспектор Поліської митниці захворіла на коронавірус
Серед працівників Поліської митниці Держмитслужби офіційно підтвердили одного хворого на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє пресслужба Нової митниці.

На коронавірус захворіла головний державний інспектор Поліської митниці Держмитслужби. Підтвердження про захворювання на COVID-19 жінка отримала ще 11 квітня. Хвора самоізольована, отримує симптоматичне лікування від сімейного лікаря.

Коло контактних осіб хворої визначене, працівники регіонального Центру громадського здоров’я та інфекційної лікарні контролюють їх стан.

Зазначають, ще один працівник очікує на результати тесту від лабораторії. Наразі він перебуває на лікарняному.

Приміщення, де працювали хворі, продезінфікували.

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Теги: коронавірус, митниця, головний держінспектор
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