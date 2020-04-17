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На Львівщині, попри карантин, священник влаштував хресну ходу

На Львівщині, попри карантин, священник влаштував хресну ходу
На Львівщині у місті Самбір всупереч карантинним обмеженням священнослужитель провів хресну ходу.

Сьогодні, 17 квітня, під час патрулювання міста Самбір поліцейські виявили, що під час хресної ходи парафіяни однієї з церков порушували правила карантину, а саме – частина учасників ходи, яких було більше десяти осіб, були без засобів індивідуального захисту (масок) та не дотримувалися соціальної дистанції, - повідомляє пресслужба ГУНП у Львівській області.

На чотирьох учасників заходу склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Санкція статті передбачає покарання – штраф 17 до 34 тисяч гривень та на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.

Окрім того, слідчі Самбірського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від штрафу до трьох років позбавлення волі.

Як зазначає УП, йдеться про храм "Різдва Пресвятої Богородиці" м. Самбір української греко-католицької церкви. Там вели трансляцію богослужіння та хресної ходи, але згодом відео у FB видалили.

На Львівщині, попри карантин, священник влаштував хресну ходу
На Львівщині, попри карантин, священник влаштував хресну ходу


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Теги: Львів, хресна хода, порушення, коронавірус, поліція
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