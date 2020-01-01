У районі на Волині – новий керівник поліції





Тимчасово виконуючим обов’язки начальника Ковельського відділу поліції призначили майора поліції Аркадія Найдича, який до цього був заступником начальника Луцького відділу поліції та водночас керівником його слідчого підрозділу, пише



У декларації про доходи, яку Аркадій Найдич подав 28 березня 2020 року, вказується, що він із сім’єю проживає у селі Рованці Луцького району. На нього тут зареєстрована земельна ділянка, площею 1200 квадратних метрів. У попередній декларації за 2018 рік цієї землі не було.



Його дружина Олена Найдич має у селі земельну ділянку (196 кв. м), квартиру (загальна площа 58,9 кв. м) та недобудований гараж. Декларант зазначив автомобіль марки «Opel Vectra», 2003 року випуску, який зареєстровано на одного з членів сім’ї. У декларації за 2018 рік автомобіля не було.



За 2019 рік Аркадій Найдич отримав заробітну плату в розмірі 226 176 гривень (в середньому в місяць – 18 848 гривень), матеріальну допомогу від Луцької міської ради – 1 295 гривень, проценти в «ПриватБанку» – 50 гривень, пільги від департаменту соціальної політики Луцької міської ради на оплату комунальних послуг – 5 830 гривень.



За цей період Олена Найдич має дохід від підприємницької діяльності – 24 795 гривень, державну допомогу при народженні дитини – 10 320 гривень. Також вона заробила 109 547 гривень, але джерело доходу не вказано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Особовому складу Ковельського відділу поліції представили нового очільника.Тимчасово виконуючим обов’язки начальника Ковельського відділу поліції призначили майора поліції, який до цього був заступником начальника Луцького відділу поліції та водночас керівником його слідчого підрозділу, пише "Район. in.ua". У декларації про доходи, яку Аркадій Найдич подав 28 березня 2020 року, вказується, що він із сім’єю проживає у селі Рованці Луцького району. На нього тут зареєстрована земельна ділянка, площею 1200 квадратних метрів. У попередній декларації за 2018 рік цієї землі не було.Його дружина Олена Найдич має у селі земельну ділянку (196 кв. м), квартиру (загальна площа 58,9 кв. м) та недобудований гараж. Декларант зазначив автомобіль марки «Opel Vectra», 2003 року випуску, який зареєстровано на одного з членів сім’ї. У декларації за 2018 рік автомобіля не було.За 2019 рік Аркадій Найдич отримав заробітну плату в розмірі 226 176 гривень (в середньому в місяць – 18 848 гривень), матеріальну допомогу від Луцької міської ради – 1 295 гривень, проценти в «ПриватБанку» – 50 гривень, пільги від департаменту соціальної політики Луцької міської ради на оплату комунальних послуг – 5 830 гривень.За цей період Олена Найдич має дохід від підприємницької діяльності – 24 795 гривень, державну допомогу при народженні дитини – 10 320 гривень. Також вона заробила 109 547 гривень, але джерело доходу не вказано.

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