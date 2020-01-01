Передвеликодня підготовка: на Волині дорожники «латали» ями та прибирали узбіччя трас. ВІДЕО





Про це



Працівники підрядних підприємств прибирали сміття в придорожній смузі та в місцях зупинки громадського транспорту, проводили благоустрій автопавільйонів, профілювання узбіч, поновляли дорожню розмітку, видаляли чагарник і поросль та виконували ряд інших робіт у рамках експлуатаційного утримання автошляхів.



Окрім того, активно проводились роботи з ліквідації аварійних деформацій дорожнього покриття. За тиждень, що минув, ліквідували вибоїни на проїзній частині доріг площею близько 6000 м2, з початку поточного року цей показник становить понад 19 600 м2.



Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних шляхів загального користування державного значення, надають підрядні підприємства ДП «Волинський облавтодор», ПрАТ "Ковельське ШБУ № 63" (автошлях Р-15) та ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" (автодороги М-19 і Н-22 на ділянках від Луцька до межі з Рівненською областю).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж тижня волинські дорожники виконували комплекс заходів, спрямованих на комфортне пересування учасників дорожнього руху.Про це йдеться на сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області у Facebook.Працівники підрядних підприємств прибирали сміття в придорожній смузі та в місцях зупинки громадського транспорту, проводили благоустрій автопавільйонів, профілювання узбіч, поновляли дорожню розмітку, видаляли чагарник і поросль та виконували ряд інших робіт у рамках експлуатаційного утримання автошляхів.Окрім того, активно проводились роботи з ліквідації аварійних деформацій дорожнього покриття. За тиждень, що минув, ліквідували вибоїни на проїзній частині доріг площею близько 6000 м2, з початку поточного року цей показник становить понад 19 600 м2.Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних шляхів загального користування державного значення, надають підрядні підприємства ДП «Волинський облавтодор», ПрАТ "Ковельське ШБУ № 63" (автошлях Р-15) та ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" (автодороги М-19 і Н-22 на ділянках від Луцька до межі з Рівненською областю).

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