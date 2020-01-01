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Передвеликодня підготовка: на Волині дорожники «латали» ями та прибирали узбіччя трас. ВІДЕО

Передвеликодня підготовка: на Волині дорожники «латали» ями та прибирали узбіччя трас. ВІДЕО
Упродовж тижня волинські дорожники виконували комплекс заходів, спрямованих на комфортне пересування учасників дорожнього руху.

Про це йдеться на сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області у Facebook.

Працівники підрядних підприємств прибирали сміття в придорожній смузі та в місцях зупинки громадського транспорту, проводили благоустрій автопавільйонів, профілювання узбіч, поновляли дорожню розмітку, видаляли чагарник і поросль та виконували ряд інших робіт у рамках експлуатаційного утримання автошляхів.

Окрім того, активно проводились роботи з ліквідації аварійних деформацій дорожнього покриття. За тиждень, що минув, ліквідували вибоїни на проїзній частині доріг площею близько 6000 м2, з початку поточного року цей показник становить понад 19 600 м2.

Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних шляхів загального користування державного значення, надають підрядні підприємства ДП «Волинський облавтодор», ПрАТ "Ковельське ШБУ № 63" (автошлях Р-15) та ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" (автодороги М-19 і Н-22 на ділянках від Луцька до межі з Рівненською областю).


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Теги: Волинь, дороги, відеозвіт
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