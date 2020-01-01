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Погода в Луцьку та Волинській області у переддень Великодня

Погода в Луцьку та Волинській області у переддень Великодня
У Волинській області у Страсну суботу перед Великоднем очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки 0,-3º, вдень 9-14º тепла.

У Луцьку завтра також прогнозують мінливу хмарність, проте без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки 0,-2º, вдень 11-13º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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