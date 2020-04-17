На коронавірус захворіло двомісячне немовля з Нововолинська





Про це



Серед цих хворих – двомісячна дитина та лікар. Загалом у місті 32 людини з підтвердженим діагнозом коронавірусної хвороби, з них троє з Іваничівського району.



Один випадок летальний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 19.00 год. 17 квітня у Нововолинську ще п’ятеро осіб отримали позитивний результат тестування полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).Про це пишуть на офіційному сайті міста.Серед цих хворих – двомісячна дитина та лікар. Загалом у місті 32 людини з підтвердженим діагнозом коронавірусної хвороби, з них троє з Іваничівського району.Один випадок летальний.

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