На коронавірус захворіло двомісячне немовля з Нововолинська
Сьогодні, 20:41
Станом на 19.00 год. 17 квітня у Нововолинську ще п’ятеро осіб отримали позитивний результат тестування полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).
Про це пишуть на офіційному сайті міста.
Серед цих хворих – двомісячна дитина та лікар. Загалом у місті 32 людини з підтвердженим діагнозом коронавірусної хвороби, з них троє з Іваничівського району.
Один випадок летальний.
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Про це пишуть на офіційному сайті міста.
Серед цих хворих – двомісячна дитина та лікар. Загалом у місті 32 людини з підтвердженим діагнозом коронавірусної хвороби, з них троє з Іваничівського району.
Один випадок летальний.
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