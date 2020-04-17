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На коронавірус захворіло двомісячне немовля з Нововолинська

На коронавірус захворіло двомісячне немовля з Нововолинська
Станом на 19.00 год. 17 квітня у Нововолинську ще п’ятеро осіб отримали позитивний результат тестування полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).

Про це пишуть на офіційному сайті міста.

Серед цих хворих – двомісячна дитина та лікар. Загалом у місті 32 людини з підтвердженим діагнозом коронавірусної хвороби, з них троє з Іваничівського району.

Один випадок летальний.

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Теги: коронавірус, волинь, здоров'я
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