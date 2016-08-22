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Містяни скаржаться на сміттєзвалище у центрі Луцька. ФОТО

Містяни скаржаться на сміттєзвалище у центрі Луцька. ФОТО
Лучани звертають увагу на нелегальні звалища та неприбране сміття в різних мікрорайонах Луцька.

Лучанка Вікторія Кравчук на платформі «Відкрите місто» повідомила про неприбрану гору сміття у дворі на вулиці Шота Руставелі, — передає ІА Волинські новини.

«За сміттєвими контейнерами, які розташовані навпроти під’їзду №7 будинку №9 на вулиці Шота Руставелі постійно лежить купа сміття – гілки дерев, якісь мішки», – зазначила вона.

Також додала, що неприбране сміття є й неподалік вказаної адреси.

Своєю чергою, Катерина Глудик звернула увагу на нелегальне сміттєзвалище, що на вулиці Івана Франка (неподалік будинку №27).

Містяни скаржаться на сміттєзвалище у центрі Луцька. ФОТО

Містяни скаржаться на сміттєзвалище у центрі Луцька. ФОТО

Містяни скаржаться на сміттєзвалище у центрі Луцька. ФОТО

Містяни скаржаться на сміттєзвалище у центрі Луцька. ФОТО

Містяни скаржаться на сміттєзвалище у центрі Луцька. ФОТО



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Теги: сміття, луцьк, центр
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