Волинське містечко прикрасили до Великодня. ФОТО





Цьогоріч традиційно до виготовлення великодньої атрибутики для головної площі селища долучилися директорка та керівники гуртків Шацького БДЮТ, -



Корзину та пасочку майстерно виготовив керівник гуртка Андрій Баранчук, а оздобили – керівниці гуртків Ірина Вензловська та Олена Козак.



Керівництво селищної ради в особах Людмили Цевух, в.о. голови ради, та Віталія Яльницького, заступника, щиро дякують працівникам КП «Будинкоуправління» та БДЮТ, всім жителям громади за створення святкового настрою, гарно прибрані вулиці та присадибні ділянки. Зичать їм святкового настрою і міцного здоров'я.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Такий сьогодні Шацьк та всі населені пункти Шацької ОГТ в очікуванні головного християнського свята – Великодня.Цьогоріч традиційно до виготовлення великодньої атрибутики для головної площі селища долучилися директорка та керівники гуртків Шацького БДЮТ, - передає Район.ШацькКорзину та пасочку майстерно виготовив керівник гуртка, а оздобили – керівниці гуртківтаКерівництво селищної ради в особах Людмили Цевух, в.о. голови ради, та, заступника, щиро дякують працівникам КП «Будинкоуправління» та БДЮТ, всім жителям громади за створення святкового настрою, гарно прибрані вулиці та присадибні ділянки. Зичать їм святкового настрою і міцного здоров'я.

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