Волинське містечко прикрасили до Великодня. ФОТО
Сьогодні, 22:38
Такий сьогодні Шацьк та всі населені пункти Шацької ОГТ в очікуванні головного християнського свята – Великодня.
Цьогоріч традиційно до виготовлення великодньої атрибутики для головної площі селища долучилися директорка та керівники гуртків Шацького БДЮТ, - передає Район.Шацьк
Корзину та пасочку майстерно виготовив керівник гуртка Андрій Баранчук, а оздобили – керівниці гуртків Ірина Вензловська та Олена Козак.
Керівництво селищної ради в особах Людмили Цевух, в.о. голови ради, та Віталія Яльницького, заступника, щиро дякують працівникам КП «Будинкоуправління» та БДЮТ, всім жителям громади за створення святкового настрою, гарно прибрані вулиці та присадибні ділянки. Зичать їм святкового настрою і міцного здоров'я.
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Цьогоріч традиційно до виготовлення великодньої атрибутики для головної площі селища долучилися директорка та керівники гуртків Шацького БДЮТ, - передає Район.Шацьк
Корзину та пасочку майстерно виготовив керівник гуртка Андрій Баранчук, а оздобили – керівниці гуртків Ірина Вензловська та Олена Козак.
Керівництво селищної ради в особах Людмили Цевух, в.о. голови ради, та Віталія Яльницького, заступника, щиро дякують працівникам КП «Будинкоуправління» та БДЮТ, всім жителям громади за створення святкового настрою, гарно прибрані вулиці та присадибні ділянки. Зичать їм святкового настрою і міцного здоров'я.
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