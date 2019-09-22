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Волинське містечко прикрасили до Великодня. ФОТО

Волинське містечко прикрасили до Великодня. ФОТО
Такий сьогодні Шацьк та всі населені пункти Шацької ОГТ в очікуванні головного християнського свята – Великодня.

Цьогоріч традиційно до виготовлення великодньої атрибутики для головної площі селища долучилися директорка та керівники гуртків Шацького БДЮТ, - передає Район.Шацьк

Корзину та пасочку майстерно виготовив керівник гуртка Андрій Баранчук, а оздобили – керівниці гуртків Ірина Вензловська та Олена Козак.

Керівництво селищної ради в особах Людмили Цевух, в.о. голови ради, та Віталія Яльницького, заступника, щиро дякують працівникам КП «Будинкоуправління» та БДЮТ, всім жителям громади за створення святкового настрою, гарно прибрані вулиці та присадибні ділянки. Зичать їм святкового настрою і міцного здоров'я.

Волинське містечко прикрасили до Великодня. ФОТО

Волинське містечко прикрасили до Великодня. ФОТО

Волинське містечко прикрасили до Великодня. ФОТО

Волинське містечко прикрасили до Великодня. ФОТО

Волинське містечко прикрасили до Великодня. ФОТО



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Теги: шацьк, великдень, свято
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