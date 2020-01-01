Нововолинськ озеленили за 100 тисяч гривень
17 квітень, 23:23
У Нововолинську висадили 395 саджанців дерев, кущів, троянд та квітів на суму понад 100 тисяч гривень.
Про це повідомляє «Виробниче Управління Комунального Господарства» на сторінці у фейсбуці.
"З настанням сприятливих погодних умов працівниками ВУКГ по місту висаджено близько 395 саджанців дерев, кущів, троянд та квітів на суму понад 100 тисячі гривень", - йдеться у дописі.
Підприємство звернулося до нововолинців з проханням бережно ставитися до зелених насаджень та повідомляти, якщо вам відомо про факти викрадення рослин.
"У разі, якщо Вам стало відомо про факти викрадення даних рослин просимо повідомити за телефоном 0679862961", – зазначили у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє «Виробниче Управління Комунального Господарства» на сторінці у фейсбуці.
"З настанням сприятливих погодних умов працівниками ВУКГ по місту висаджено близько 395 саджанців дерев, кущів, троянд та квітів на суму понад 100 тисячі гривень", - йдеться у дописі.
Підприємство звернулося до нововолинців з проханням бережно ставитися до зелених насаджень та повідомляти, якщо вам відомо про факти викрадення рослин.
"У разі, якщо Вам стало відомо про факти викрадення даних рослин просимо повідомити за телефоном 0679862961", – зазначили у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
18 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Нововолинськ озеленили за 100 тисяч гривень
17 квітень, 23:23
Волинське містечко прикрасили до Великодня. ФОТО
17 квітень, 22:38
Містяни скаржаться на сміттєзвалище у центрі Луцька. ФОТО
17 квітень, 22:18
Допомогу ми не отримаємо найближчим часом, – луцький політолог про МВФ
17 квітень, 21:41