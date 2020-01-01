Нововолинськ озеленили за 100 тисяч гривень





Про це



"З настанням сприятливих погодних умов працівниками ВУКГ по місту висаджено близько 395 саджанців дерев, кущів, троянд та квітів на суму понад 100 тисячі гривень", - йдеться у дописі.



Підприємство звернулося до нововолинців з проханням бережно ставитися до зелених насаджень та повідомляти, якщо вам відомо про факти викрадення рослин.



"У разі, якщо Вам стало відомо про факти викрадення даних рослин просимо повідомити за телефоном 0679862961", – зазначили у повідомленні.























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську висадили 395 саджанців дерев, кущів, троянд та квітів на суму понад 100 тисяч гривень.Про це повідомляє «Виробниче Управління Комунального Господарства» на сторінці у фейсбуці."З настанням сприятливих погодних умов працівниками ВУКГ по місту висаджено близько 395 саджанців дерев, кущів, троянд та квітів на суму понад 100 тисячі гривень", - йдеться у дописі.Підприємство звернулося до нововолинців з проханням бережно ставитися до зелених насаджень та повідомляти, якщо вам відомо про факти викрадення рослин."У разі, якщо Вам стало відомо про факти викрадення даних рослин просимо повідомити за телефоном 0679862961", – зазначили у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію