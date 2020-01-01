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Нововолинськ озеленили за 100 тисяч гривень

Нововолинськ озеленили за 100 тисяч гривень
У Нововолинську висадили 395 саджанців дерев, кущів, троянд та квітів на суму понад 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє «Виробниче Управління Комунального Господарства» на сторінці у фейсбуці.

"З настанням сприятливих погодних умов працівниками ВУКГ по місту висаджено близько 395 саджанців дерев, кущів, троянд та квітів на суму понад 100 тисячі гривень", - йдеться у дописі.

Підприємство звернулося до нововолинців з проханням бережно ставитися до зелених насаджень та повідомляти, якщо вам відомо про факти викрадення рослин.

"У разі, якщо Вам стало відомо про факти викрадення даних рослин просимо повідомити за телефоном 0679862961", – зазначили у повідомленні.

Нововолинськ озеленили за 100 тисяч гривень

Нововолинськ озеленили за 100 тисяч гривень

Нововолинськ озеленили за 100 тисяч гривень

Нововолинськ озеленили за 100 тисяч гривень

Нововолинськ озеленили за 100 тисяч гривень

Нововолинськ озеленили за 100 тисяч гривень

Нововолинськ озеленили за 100 тисяч гривень

Нововолинськ озеленили за 100 тисяч гривень



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Теги: нововолинськ, озеленення, саджанці
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