18 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження голова Братства ветеранів ОУН-УПА Волинського краю імені Клима Савура Василь Кушнір (на фото).
Вітаємо його з цим святом, бажаємо здоров’я, довголіття й достатку.
Іменинники 18 квітня – Марк, Платон, Семен та Лазар.
Зичимо їм радості від життя, любові й прихильності ангела-охоронця.
18 квітня 1908 року народився Василь Івахів - перший командир УПА на Волині.
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Вітаємо його з цим святом, бажаємо здоров’я, довголіття й достатку.
Іменинники 18 квітня – Марк, Платон, Семен та Лазар.
Зичимо їм радості від життя, любові й прихильності ангела-охоронця.
18 квітня 1908 року народився Василь Івахів - перший командир УПА на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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