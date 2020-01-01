вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Що найбільше подорожчало з початку 2020 року

Що найбільше подорожчало з початку 2020 року
У січні-березні 2020-го продукти та безалкогольні напої зросли в ціні на 2,6%. Алкоголь та тютюнові вироби подорожчали на 12,3% порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це пише Gazeta.ua

Хліб став менш доступним на 8,2%, макаронні вироби - на 2,6%, м'ясо - на 2,4%, риба - на 2,7%, цукор - на 1,6%, свідчать дані моніторингу індексу споживчих цін Міністерства економіки, торгівлі і сільського господарства.

На 5,9% подорожчало молоко, на 6,1% - тверді сири й м'який сир. Вершкове масло зросло на 6,1%.

Фрукти зросли в ціні на 13,3%. Рослинна олія подешевшала на 2%. Яйця впали в ціні на 25,2%.

З 15 квітня на період надзвичайної ситуації Україна повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби. З продуктів слідкуватимуть за вартістю гречки, цукру, борошна, макаронів, молока, хліба, яєць, курячої тушки, вершкового масла та мінеральної води без газу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ціни, продукти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що найбільше подорожчало з початку 2020 року
Сьогодні, 01:03
18 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Нововолинськ озеленили за 100 тисяч гривень
17 квітень, 23:23
Волинське містечко прикрасили до Великодня. ФОТО
17 квітень, 22:38
Містяни скаржаться на сміттєзвалище у центрі Луцька. ФОТО
17 квітень, 22:18
Схожі новини
Розповіли, чи змінились ціни у магазинах Володимира-Волинського Розповіли, чи змінились ціни у магазинах Володимира-Волинського
13 квітень, 23:23
Які продукти на Волині подорожчали найбільше Які продукти на Волині подорожчали найбільше
08 квітень, 16:40
У Володимирі-Волинському підняли ціни на продукти У Володимирі-Волинському підняли ціни на продукти
08 квітень, 07:18
Назвали продукти, які найбільше подорожчали на Волині Назвали продукти, які найбільше подорожчали на Волині
10 січень, 10:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що найбільше подорожчало з початку 2020 року
Сьогодні, 01:03
 0
18 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Нововолинськ озеленили за 100 тисяч гривень
17 квітень, 23:23
 0
Волинське містечко прикрасили до Великодня. ФОТО
17 квітень, 22:38
 0
Містяни скаржаться на сміттєзвалище у центрі Луцька. ФОТО
17 квітень, 22:18
 0
Медіа
відео
1/8