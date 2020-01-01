Що найбільше подорожчало з початку 2020 року
Сьогодні, 01:03
У січні-березні 2020-го продукти та безалкогольні напої зросли в ціні на 2,6%. Алкоголь та тютюнові вироби подорожчали на 12,3% порівняно з аналогічним періодом торік.
Про це пише Gazeta.ua
Хліб став менш доступним на 8,2%, макаронні вироби - на 2,6%, м'ясо - на 2,4%, риба - на 2,7%, цукор - на 1,6%, свідчать дані моніторингу індексу споживчих цін Міністерства економіки, торгівлі і сільського господарства.
На 5,9% подорожчало молоко, на 6,1% - тверді сири й м'який сир. Вершкове масло зросло на 6,1%.
Фрукти зросли в ціні на 13,3%. Рослинна олія подешевшала на 2%. Яйця впали в ціні на 25,2%.
З 15 квітня на період надзвичайної ситуації Україна повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби. З продуктів слідкуватимуть за вартістю гречки, цукру, борошна, макаронів, молока, хліба, яєць, курячої тушки, вершкового масла та мінеральної води без газу.
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Про це пише Gazeta.ua
Хліб став менш доступним на 8,2%, макаронні вироби - на 2,6%, м'ясо - на 2,4%, риба - на 2,7%, цукор - на 1,6%, свідчать дані моніторингу індексу споживчих цін Міністерства економіки, торгівлі і сільського господарства.
На 5,9% подорожчало молоко, на 6,1% - тверді сири й м'який сир. Вершкове масло зросло на 6,1%.
Фрукти зросли в ціні на 13,3%. Рослинна олія подешевшала на 2%. Яйця впали в ціні на 25,2%.
З 15 квітня на період надзвичайної ситуації Україна повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби. З продуктів слідкуватимуть за вартістю гречки, цукру, борошна, макаронів, молока, хліба, яєць, курячої тушки, вершкового масла та мінеральної води без газу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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