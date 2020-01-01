Луцька майстриня розповіла секрети візерунків на писанках. ФОТО
Сьогодні, 07:17
В Україні споконвіку побутував звичай на Великдень дарувати одне одному розмальоване яйце. Воно символізувало Сонце, відродження життя.
Про це пише Оксана Головій для ІА Волинські новини.
У давнину для виготовлення писанок треба було добути живий вогонь, що вважали найвищим чаром. Друга чарівна сила полягала в тому, що розписували яйце чистим бджолиним воском, фарбували натуральними барвниками. А майстриня під час роботи сиділа на вивернутому кожусі.
Воду для фарбування набирали до сходу сонця, щоб була «не почата», добре відстояна, подекуди – снігову, талу. (До речі, воду, в якій мили писанки, вважали цілющою. Її зберігали, зливали під дерева, кущі, щоб добре родили).
Нині ж, звісно, добувати живого вогню не треба. Хоча обставини та реалії, у яких живемо, таки внесли корективи у звичний уклад життя. Зазвичай перед святом можна було запросто відвідати один з майстер-класів, що їх у місті – до кольору до вибору, та створити писанку, яку намалює уява.
Але оскільки під час карантину ми залишаємося вдома, то спробуємо виготовити писанки, скориставшись інструментами, зробленими з того, що є під рукою.
Отож, аби створити вдома диво-писанку, потрібно зовсім небагато: кілька варених або видутих яєць (бажано – білих, бо на них ліпше лягає фарба), писачки, серветки з тканини для висушування яєць, фарба (до неї варто додати ложку оцту, аби добре закріплювався колір). І, звісно ж, трохи фантазії!
Писачки доволі просто зробити з того, що є під рукою. Для цього згодиться кілька старих олівців, шпилька для волосся, шнурівка, невеличкий гвіздок із шапочкою. Олівець потрібно трохи надколоти і в щілину перпендикулярно вставити шнурівку (нею зручно малювати лінії та орнаменти), у інший олівець – ту частину шпильки, де є заокруглення (завдяки їй виходять чудові пелюстки квіток у вигляді витягнутих крапель). За допомогою шапочки гвіздка можна зробити яйце-крапанку.
Перед нанесенням візерунка яйце треба знежирити ганчіркою, змоченою в оцті. Контури орнаменту можна злегка нанести простим олівцем.
Відтак берімося за писанку. Віск (тільки справжній бджолиний!) розігріваємо так: у прикріплену до дерев’яного брусочка вигнуту назовні алюмінієву ложку кладемо його, знизу встановлюємо свічку, запалюємо. Коли віск добре розігріється, можна братися за малювання.
Писачок умочуємо в гарячий віск і акуратненько наносимо на яйце задуманий візерунок. Готову писанку кладемо у ємність із фарбою і чекаємо кілька хвилин.
Дістаємо яйце і викладаємо на серветку, щоб обсохло. Обтирати його не варто, бо фарба може змазатися.
Якщо хочете, щоб ваша писанка грала кількома барвами, запам’ятайте: фарбувати яйце треба від світлішого до темного тону. Скажімо, коли ви нанесли основний візерунок, можете покласти яйце у жовту фарбу. Нанесли наступну частину орнаменту – занурюйте у червону. І нарешті, коли вже домалювали все, що хотіли, – кладіть писанку в синю фарбу.
Тепер потрібно видалити віск, щоб «замальовані» барви було добре видно. Для цього запалюємо свічку, біля неї нагріваємо яйце, щоб віск розтанув, і обережно стираємо його. Тримати писанку потрібно не над полум’ям, а збоку, щоб вона не закіптявіла й не втратила кольорів.
Візерункові секрети
Усі візерунки на писанках – то не просто квіточки-вітрячки-завитки. Кожен має давнє символічне значення. У великодньому яйці, що його дарують одне одному, закодовано чимало побажань і символів. Ось найпоширеніші з них.
БЕЗКОНЕЧНИК – символ багатого вражаю, означає нитку життя. Це найдавніший знак, що символізує вічність.
РИБА, ОЛЕНЬ – символи здоров’я та довголіття.
СОСОНКА, ВЕРБА, СОНЯШНИК – символи, що лікують.
РУЖА, КВІТКА, ДЗВІНОЧОК – символи, які сприяють народженню дітей.
ЛИСТ, КАЛИНОВИЙ ЛИСТ – символи сили і витривалості.
ВІТРЯЧКИ, або ЛАМАНИЙ ХРЕСТ, – це давній символ сонця і вогню. Таку писанку дарували на вдачу та щастя.
ЗВІЗДА – символ сонця. Таку писанку дарують на щастя.
ХРЕСТ у сиву давнину символізував чотири стихії світу: вогонь, воду, повітря і землю. Тепер він є символом християнства.
КОНИКИ – символ сходу і заходу Сонця. За міфологією, Сонце по небу везли коні.
ЦВІТ МАКУ – символ нев'янучої молодості та дівочої чарівності.
Яйце з ТРИКУТНИКОМ дарують на знак побажань достатку в оселі.
Яйце, на якому зображено ПОЛЬОВУ КВІТКУ, дарують молодій жінці, яка готується стати матір'ю.
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Про це пише Оксана Головій для ІА Волинські новини.
У давнину для виготовлення писанок треба було добути живий вогонь, що вважали найвищим чаром. Друга чарівна сила полягала в тому, що розписували яйце чистим бджолиним воском, фарбували натуральними барвниками. А майстриня під час роботи сиділа на вивернутому кожусі.
Воду для фарбування набирали до сходу сонця, щоб була «не почата», добре відстояна, подекуди – снігову, талу. (До речі, воду, в якій мили писанки, вважали цілющою. Її зберігали, зливали під дерева, кущі, щоб добре родили).
Нині ж, звісно, добувати живого вогню не треба. Хоча обставини та реалії, у яких живемо, таки внесли корективи у звичний уклад життя. Зазвичай перед святом можна було запросто відвідати один з майстер-класів, що їх у місті – до кольору до вибору, та створити писанку, яку намалює уява.
Але оскільки під час карантину ми залишаємося вдома, то спробуємо виготовити писанки, скориставшись інструментами, зробленими з того, що є під рукою.
Отож, аби створити вдома диво-писанку, потрібно зовсім небагато: кілька варених або видутих яєць (бажано – білих, бо на них ліпше лягає фарба), писачки, серветки з тканини для висушування яєць, фарба (до неї варто додати ложку оцту, аби добре закріплювався колір). І, звісно ж, трохи фантазії!
Писачки доволі просто зробити з того, що є під рукою. Для цього згодиться кілька старих олівців, шпилька для волосся, шнурівка, невеличкий гвіздок із шапочкою. Олівець потрібно трохи надколоти і в щілину перпендикулярно вставити шнурівку (нею зручно малювати лінії та орнаменти), у інший олівець – ту частину шпильки, де є заокруглення (завдяки їй виходять чудові пелюстки квіток у вигляді витягнутих крапель). За допомогою шапочки гвіздка можна зробити яйце-крапанку.
Перед нанесенням візерунка яйце треба знежирити ганчіркою, змоченою в оцті. Контури орнаменту можна злегка нанести простим олівцем.
Відтак берімося за писанку. Віск (тільки справжній бджолиний!) розігріваємо так: у прикріплену до дерев’яного брусочка вигнуту назовні алюмінієву ложку кладемо його, знизу встановлюємо свічку, запалюємо. Коли віск добре розігріється, можна братися за малювання.
Писачок умочуємо в гарячий віск і акуратненько наносимо на яйце задуманий візерунок. Готову писанку кладемо у ємність із фарбою і чекаємо кілька хвилин.
Дістаємо яйце і викладаємо на серветку, щоб обсохло. Обтирати його не варто, бо фарба може змазатися.
Якщо хочете, щоб ваша писанка грала кількома барвами, запам’ятайте: фарбувати яйце треба від світлішого до темного тону. Скажімо, коли ви нанесли основний візерунок, можете покласти яйце у жовту фарбу. Нанесли наступну частину орнаменту – занурюйте у червону. І нарешті, коли вже домалювали все, що хотіли, – кладіть писанку в синю фарбу.
Тепер потрібно видалити віск, щоб «замальовані» барви було добре видно. Для цього запалюємо свічку, біля неї нагріваємо яйце, щоб віск розтанув, і обережно стираємо його. Тримати писанку потрібно не над полум’ям, а збоку, щоб вона не закіптявіла й не втратила кольорів.
Візерункові секрети
Усі візерунки на писанках – то не просто квіточки-вітрячки-завитки. Кожен має давнє символічне значення. У великодньому яйці, що його дарують одне одному, закодовано чимало побажань і символів. Ось найпоширеніші з них.
БЕЗКОНЕЧНИК – символ багатого вражаю, означає нитку життя. Це найдавніший знак, що символізує вічність.
РИБА, ОЛЕНЬ – символи здоров’я та довголіття.
СОСОНКА, ВЕРБА, СОНЯШНИК – символи, що лікують.
РУЖА, КВІТКА, ДЗВІНОЧОК – символи, які сприяють народженню дітей.
ЛИСТ, КАЛИНОВИЙ ЛИСТ – символи сили і витривалості.
ВІТРЯЧКИ, або ЛАМАНИЙ ХРЕСТ, – це давній символ сонця і вогню. Таку писанку дарували на вдачу та щастя.
ЗВІЗДА – символ сонця. Таку писанку дарують на щастя.
ХРЕСТ у сиву давнину символізував чотири стихії світу: вогонь, воду, повітря і землю. Тепер він є символом християнства.
КОНИКИ – символ сходу і заходу Сонця. За міфологією, Сонце по небу везли коні.
ЦВІТ МАКУ – символ нев'янучої молодості та дівочої чарівності.
Яйце з ТРИКУТНИКОМ дарують на знак побажань достатку в оселі.
Яйце, на якому зображено ПОЛЬОВУ КВІТКУ, дарують молодій жінці, яка готується стати матір'ю.
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