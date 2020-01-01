Луцька майстриня розповіла секрети візерунків на писанках. ФОТО





Про це Оксана Головій для ІА Волинські новини.



У давнину для виготовлення писанок треба було добути живий вогонь, що вважали найвищим чаром. Друга чарівна сила полягала в тому, що розписували яйце чистим бджолиним воском, фарбували натуральними барвниками. А майстриня під час роботи сиділа на вивернутому кожусі.



Воду для фарбування набирали до сходу сонця, щоб була «не почата», добре відстояна, подекуди – снігову, талу. (До речі, воду, в якій мили писанки, вважали цілющою. Її зберігали, зливали під дерева, кущі, щоб добре родили).



Нині ж, звісно, добувати живого вогню не треба. Хоча обставини та реалії, у яких живемо, таки внесли корективи у звичний уклад життя. Зазвичай перед святом можна було запросто відвідати один з майстер-класів, що їх у місті – до кольору до вибору, та створити писанку, яку намалює уява.



Але оскільки під час карантину ми залишаємося вдома, то спробуємо виготовити писанки, скориставшись інструментами, зробленими з того, що є під рукою.



Отож, аби створити вдома диво-писанку, потрібно зовсім небагато: кілька варених або видутих яєць (бажано – білих, бо на них ліпше лягає фарба), писачки, серветки з тканини для висушування яєць, фарба (до неї варто додати ложку оцту, аби добре закріплювався колір). І, звісно ж, трохи фантазії!



Писачки доволі просто зробити з того, що є під рукою. Для цього згодиться кілька старих олівців, шпилька для волосся, шнурівка, невеличкий гвіздок із шапочкою. Олівець потрібно трохи надколоти і в щілину перпендикулярно вставити шнурівку (нею зручно малювати лінії та орнаменти), у інший олівець – ту частину шпильки, де є заокруглення (завдяки їй виходять чудові пелюстки квіток у вигляді витягнутих крапель). За допомогою шапочки гвіздка можна зробити яйце-крапанку.



Перед нанесенням візерунка яйце треба знежирити ганчіркою, змоченою в оцті. Контури орнаменту можна злегка нанести простим олівцем.



Відтак берімося за писанку. Віск (тільки справжній бджолиний!) розігріваємо так: у прикріплену до дерев’яного брусочка вигнуту назовні алюмінієву ложку кладемо його, знизу встановлюємо свічку, запалюємо. Коли віск добре розігріється, можна братися за малювання.



Писачок умочуємо в гарячий віск і акуратненько наносимо на яйце задуманий візерунок. Готову писанку кладемо у ємність із фарбою і чекаємо кілька хвилин.



Дістаємо яйце і викладаємо на серветку, щоб обсохло. Обтирати його не варто, бо фарба може змазатися.



Якщо хочете, щоб ваша писанка грала кількома барвами, запам’ятайте: фарбувати яйце треба від світлішого до темного тону. Скажімо, коли ви нанесли основний візерунок, можете покласти яйце у жовту фарбу. Нанесли наступну частину орнаменту – занурюйте у червону. І нарешті, коли вже домалювали все, що хотіли, – кладіть писанку в синю фарбу.



Тепер потрібно видалити віск, щоб «замальовані» барви було добре видно. Для цього запалюємо свічку, біля неї нагріваємо яйце, щоб віск розтанув, і обережно стираємо його. Тримати писанку потрібно не над полум’ям, а збоку, щоб вона не закіптявіла й не втратила кольорів.



Візерункові секрети



Усі візерунки на писанках – то не просто квіточки-вітрячки-завитки. Кожен має давнє символічне значення. У великодньому яйці, що його дарують одне одному, закодовано чимало побажань і символів. Ось найпоширеніші з них.



БЕЗКОНЕЧНИК – символ багатого вражаю, означає нитку життя. Це найдавніший знак, що символізує вічність.



РИБА, ОЛЕНЬ – символи здоров’я та довголіття.



СОСОНКА, ВЕРБА, СОНЯШНИК – символи, що лікують.



РУЖА, КВІТКА, ДЗВІНОЧОК – символи, які сприяють народженню дітей.



ЛИСТ, КАЛИНОВИЙ ЛИСТ – символи сили і витривалості.



ВІТРЯЧКИ, або ЛАМАНИЙ ХРЕСТ, – це давній символ сонця і вогню. Таку писанку дарували на вдачу та щастя.



ЗВІЗДА – символ сонця. Таку писанку дарують на щастя.



ХРЕСТ у сиву давнину символізував чотири стихії світу: вогонь, воду, повітря і землю. Тепер він є символом християнства.



КОНИКИ – символ сходу і заходу Сонця. За міфологією, Сонце по небу везли коні.



ЦВІТ МАКУ – символ нев'янучої молодості та дівочої чарівності.



Яйце з ТРИКУТНИКОМ дарують на знак побажань достатку в оселі.



Яйце, на якому зображено ПОЛЬОВУ КВІТКУ, дарують молодій жінці, яка готується стати матір'ю.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні споконвіку побутував звичай на Великдень дарувати одне одному розмальоване яйце. Воно символізувало Сонце, відродження життя.Про це пише для ІА Волинські новини.У давнину для виготовлення писанок треба було добути живий вогонь, що вважали найвищим чаром. Друга чарівна сила полягала в тому, що розписували яйце чистим бджолиним воском, фарбували натуральними барвниками. А майстриня під час роботи сиділа на вивернутому кожусі.Воду для фарбування набирали до сходу сонця, щоб була «не почата», добре відстояна, подекуди – снігову, талу. (До речі, воду, в якій мили писанки, вважали цілющою. Її зберігали, зливали під дерева, кущі, щоб добре родили).Нині ж, звісно, добувати живого вогню не треба. Хоча обставини та реалії, у яких живемо, таки внесли корективи у звичний уклад життя. Зазвичай перед святом можна було запросто відвідати один з майстер-класів, що їх у місті – до кольору до вибору, та створити писанку, яку намалює уява.Але оскільки під час карантину ми залишаємося вдома, то спробуємо виготовити писанки, скориставшись інструментами, зробленими з того, що є під рукою.Отож, аби створити вдома диво-писанку, потрібно зовсім небагато: кілька варених або видутих яєць (бажано – білих, бо на них ліпше лягає фарба), писачки, серветки з тканини для висушування яєць, фарба (до неї варто додати ложку оцту, аби добре закріплювався колір). І, звісно ж, трохи фантазії!Писачки доволі просто зробити з того, що є під рукою. Для цього згодиться кілька старих олівців, шпилька для волосся, шнурівка, невеличкий гвіздок із шапочкою. Олівець потрібно трохи надколоти і в щілину перпендикулярно вставити шнурівку (нею зручно малювати лінії та орнаменти), у інший олівець – ту частину шпильки, де є заокруглення (завдяки їй виходять чудові пелюстки квіток у вигляді витягнутих крапель). За допомогою шапочки гвіздка можна зробити яйце-крапанку.Перед нанесенням візерунка яйце треба знежирити ганчіркою, змоченою в оцті. Контури орнаменту можна злегка нанести простим олівцем.Відтак берімося за писанку. Віск (тільки справжній бджолиний!) розігріваємо так: у прикріплену до дерев’яного брусочка вигнуту назовні алюмінієву ложку кладемо його, знизу встановлюємо свічку, запалюємо. Коли віск добре розігріється, можна братися за малювання.Писачок умочуємо в гарячий віск і акуратненько наносимо на яйце задуманий візерунок. Готову писанку кладемо у ємність із фарбою і чекаємо кілька хвилин.Дістаємо яйце і викладаємо на серветку, щоб обсохло. Обтирати його не варто, бо фарба може змазатися.Якщо хочете, щоб ваша писанка грала кількома барвами, запам’ятайте: фарбувати яйце треба від світлішого до темного тону. Скажімо, коли ви нанесли основний візерунок, можете покласти яйце у жовту фарбу. Нанесли наступну частину орнаменту – занурюйте у червону. І нарешті, коли вже домалювали все, що хотіли, – кладіть писанку в синю фарбу.Тепер потрібно видалити віск, щоб «замальовані» барви було добре видно. Для цього запалюємо свічку, біля неї нагріваємо яйце, щоб віск розтанув, і обережно стираємо його. Тримати писанку потрібно не над полум’ям, а збоку, щоб вона не закіптявіла й не втратила кольорів.Усі візерунки на писанках – то не просто квіточки-вітрячки-завитки. Кожен має давнє символічне значення. У великодньому яйці, що його дарують одне одному, закодовано чимало побажань і символів. Ось найпоширеніші з них.БЕЗКОНЕЧНИК – символ багатого вражаю, означає нитку життя. Це найдавніший знак, що символізує вічність.РИБА, ОЛЕНЬ – символи здоров’я та довголіття.СОСОНКА, ВЕРБА, СОНЯШНИК – символи, що лікують.РУЖА, КВІТКА, ДЗВІНОЧОК – символи, які сприяють народженню дітей.ЛИСТ, КАЛИНОВИЙ ЛИСТ – символи сили і витривалості.ВІТРЯЧКИ, або ЛАМАНИЙ ХРЕСТ, – це давній символ сонця і вогню. Таку писанку дарували на вдачу та щастя.ЗВІЗДА – символ сонця. Таку писанку дарують на щастя.ХРЕСТ у сиву давнину символізував чотири стихії світу: вогонь, воду, повітря і землю. Тепер він є символом християнства.КОНИКИ – символ сходу і заходу Сонця. За міфологією, Сонце по небу везли коні.ЦВІТ МАКУ – символ нев'янучої молодості та дівочої чарівності.Яйце з ТРИКУТНИКОМ дарують на знак побажань достатку в оселі.Яйце, на якому зображено ПОЛЬОВУ КВІТКУ, дарують молодій жінці, яка готується стати матір'ю.

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