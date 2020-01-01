За добу від коронавірусу вилікувалася рекордна кількість італійців

За минулу добу в Італії від коронавірусу одужала рекордна кількість людей - 2 563, це найвищий показник від початку епідемії.Про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії, - передає Українська правда.Загалом кількість тих, хто видужав від COVID-19 в Італії сягнула 42 727. Померли у зв’язку з вірусом 22 745 осіб.За минулу добу померли 575 осіб — трохи більше у порівнянні з вчорашнім показником.Кількість госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії знижується другий тиждень поспіль. Минулої доби їх було всього 2 812 - на 124 менше, ніж учора. Загалом 25 876 осіб госпіталізовані. Решта інфікованих - 78 364 - на самоізоляції вдома.За минулу добу було виявлено 3 494 нових випадки зараження. Втім треба відзначити, що останніми днями в Італії активніше проводять тестування. За останні 24 години було проведено рекордну кількість тестів — близько 65 тисяч.Кількість підтверджених випадків коронавірусу від початку пандемії склала 172 434. Активних випадків захворювання в країні (виключена кількість померлих і тих, хто одужав) - 106 962.