За добу від коронавірусу вилікувалася рекордна кількість італійців
Сьогодні, 03:11
За минулу добу в Італії від коронавірусу одужала рекордна кількість людей - 2 563, це найвищий показник від початку епідемії.
Про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії, - передає Українська правда.
Загалом кількість тих, хто видужав від COVID-19 в Італії сягнула 42 727. Померли у зв’язку з вірусом 22 745 осіб.
За минулу добу померли 575 осіб — трохи більше у порівнянні з вчорашнім показником.
Кількість госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії знижується другий тиждень поспіль. Минулої доби їх було всього 2 812 - на 124 менше, ніж учора. Загалом 25 876 осіб госпіталізовані. Решта інфікованих - 78 364 - на самоізоляції вдома.
За минулу добу було виявлено 3 494 нових випадки зараження. Втім треба відзначити, що останніми днями в Італії активніше проводять тестування. За останні 24 години було проведено рекордну кількість тестів — близько 65 тисяч.
Кількість підтверджених випадків коронавірусу від початку пандемії склала 172 434. Активних випадків захворювання в країні (виключена кількість померлих і тих, хто одужав) - 106 962.
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Про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії, - передає Українська правда.
Загалом кількість тих, хто видужав від COVID-19 в Італії сягнула 42 727. Померли у зв’язку з вірусом 22 745 осіб.
За минулу добу померли 575 осіб — трохи більше у порівнянні з вчорашнім показником.
Кількість госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії знижується другий тиждень поспіль. Минулої доби їх було всього 2 812 - на 124 менше, ніж учора. Загалом 25 876 осіб госпіталізовані. Решта інфікованих - 78 364 - на самоізоляції вдома.
За минулу добу було виявлено 3 494 нових випадки зараження. Втім треба відзначити, що останніми днями в Італії активніше проводять тестування. За останні 24 години було проведено рекордну кількість тестів — близько 65 тисяч.
Кількість підтверджених випадків коронавірусу від початку пандемії склала 172 434. Активних випадків захворювання в країні (виключена кількість померлих і тих, хто одужав) - 106 962.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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