вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За добу від коронавірусу вилікувалася рекордна кількість італійців

За добу від коронавірусу вилікувалася рекордна кількість італійців
За минулу добу в Італії від коронавірусу одужала рекордна кількість людей - 2 563, це найвищий показник від початку епідемії.

Про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії, - передає Українська правда.

Загалом кількість тих, хто видужав від COVID-19 в Італії сягнула 42 727. Померли у зв’язку з вірусом 22 745 осіб.

За минулу добу померли 575 осіб — трохи більше у порівнянні з вчорашнім показником.

Кількість госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії знижується другий тиждень поспіль. Минулої доби їх було всього 2 812 - на 124 менше, ніж учора. Загалом 25 876 осіб госпіталізовані. Решта інфікованих - 78 364 - на самоізоляції вдома.

За минулу добу було виявлено 3 494 нових випадки зараження. Втім треба відзначити, що останніми днями в Італії активніше проводять тестування. За останні 24 години було проведено рекордну кількість тестів — близько 65 тисяч.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу від початку пандемії склала 172 434. Активних випадків захворювання в країні (виключена кількість померлих і тих, хто одужав) - 106 962.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: італія, коронавірус, епідемія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За добу від коронавірусу вилікувалася рекордна кількість італійців
Сьогодні, 03:11
Показали фото незвичайних моделей з Луцького автозаводу
Сьогодні, 02:13
Що найбільше подорожчало з початку 2020 року
Сьогодні, 01:03
18 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Нововолинськ озеленили за 100 тисяч гривень
17 квітень, 23:23
Схожі новини
В Італії епідемія коронавірусу іде на спад В Італії епідемія коронавірусу іде на спад
08 квітень, 04:14
В Італії вперше за останні тижні менше 500 загиблих за добу В Італії вперше за останні тижні менше 500 загиблих за добу
13 квітень, 06:09
Троє лікарів з Волині допомагають боротися з COVID-19 в Італії Троє лікарів з Волині допомагають боротися з COVID-19 в Італії
08 квітень, 12:57
Лікарка з Луцька – одна із 20, що вилетіли в Італію для боротьби з COVID-19 Лікарка з Луцька – одна із 20, що вилетіли в Італію для боротьби з COVID-19
07 квітень, 19:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу від коронавірусу вилікувалася рекордна кількість італійців
Сьогодні, 03:11
 0
Показали фото незвичайних моделей з Луцького автозаводу
Сьогодні, 02:13
 0
Що найбільше подорожчало з початку 2020 року
Сьогодні, 01:03
 0
18 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Нововолинськ озеленили за 100 тисяч гривень
17 квітень, 23:23
 0
Медіа
відео
1/8