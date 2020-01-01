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Чотири продукти, які допоможуть швидко заснути

Чотири продукти, які допоможуть швидко заснути
Якісний тривалий сон – невід’ємна частина життя і здоров’я людини. Щоб забезпечити швидкий відхід до сну, варто включити в свій раціон ці п’ять продуктів.

Про це пише Ukrhealth.

Тархун
Ні, не той популярний зелений напій, а сама трава, яку також називають естрагон. Це відмінне джерело калію, антиоксидантів. Його з давніх часів використовували для поліпшення сну.

Жирна риба
Жирна риба може бути відмінним варіантом вечері. У лососевих, оселедцях і сардинах міститься багато омега-3 жирних кислот, вітамін D, а також інші поживні речовини, які важливі для гарного сну.

Ківі
Кислий волохатий фрукт – ще один помічник для якісного сну. Вчені виявили, що вживання двох ківі за годину до сну протягом чотирьох тижнів дозволило людям засипати на 35% швидше.

Вишня
Вишня – ідеальна ягода, яка допомагає м’язам швидше відновлюватися після навантаження, отриманого протягом дня. Стакан натурального соку без цукру дасть деяку кількість мелатоніну, який організмом сприймається як сигнал до відходу до сну.

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Теги: сон, здоров'я, режим
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