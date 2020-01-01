Чотири продукти, які допоможуть швидко заснути





Про це



Тархун

Ні, не той популярний зелений напій, а сама трава, яку також називають естрагон. Це відмінне джерело калію, антиоксидантів. Його з давніх часів використовували для поліпшення сну.



Жирна риба

Жирна риба може бути відмінним варіантом вечері. У лососевих, оселедцях і сардинах міститься багато омега-3 жирних кислот, вітамін D, а також інші поживні речовини, які важливі для гарного сну.



Ківі

Кислий волохатий фрукт – ще один помічник для якісного сну. Вчені виявили, що вживання двох ківі за годину до сну протягом чотирьох тижнів дозволило людям засипати на 35% швидше.



Вишня

Вишня – ідеальна ягода, яка допомагає м’язам швидше відновлюватися після навантаження, отриманого протягом дня. Стакан натурального соку без цукру дасть деяку кількість мелатоніну, який організмом сприймається як сигнал до відходу до сну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якісний тривалий сон – невід’ємна частина життя і здоров’я людини. Щоб забезпечити швидкий відхід до сну, варто включити в свій раціон ці п’ять продуктів.Про це пише Ukrhealth.Ні, не той популярний зелений напій, а сама трава, яку також називають естрагон. Це відмінне джерело калію, антиоксидантів. Його з давніх часів використовували для поліпшення сну.Жирна риба може бути відмінним варіантом вечері. У лососевих, оселедцях і сардинах міститься багато омега-3 жирних кислот, вітамін D, а також інші поживні речовини, які важливі для гарного сну.Кислий волохатий фрукт – ще один помічник для якісного сну. Вчені виявили, що вживання двох ківі за годину до сну протягом чотирьох тижнів дозволило людям засипати на 35% швидше.Вишня – ідеальна ягода, яка допомагає м’язам швидше відновлюватися після навантаження, отриманого протягом дня. Стакан натурального соку без цукру дасть деяку кількість мелатоніну, який організмом сприймається як сигнал до відходу до сну.

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