Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 18 квітня





Євро при купівлі становить – 28.872, продажу – 29.741.



Курс російського рубля: купівля – 0,314, продаж – 0,371.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.644, продаж – 6.589.



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