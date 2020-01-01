Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 18 квітня
Сьогодні, 09:15
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.932, а продаж – 27.384.
Євро при купівлі становить – 28.872, продажу – 29.741.
Курс російського рубля: купівля – 0,314, продаж – 0,371.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.644, продаж – 6.589.
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Євро при купівлі становить – 28.872, продажу – 29.741.
Курс російського рубля: купівля – 0,314, продаж – 0,371.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.644, продаж – 6.589.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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