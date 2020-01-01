вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 18 квітня

Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 18 квітня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.932, а продаж – 27.384.

Євро при купівлі становить – 28.872, продажу – 29.741.

Курс російського рубля: купівля – 0,314, продаж – 0,371.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.644, продаж – 6.589.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 18 квітня
Сьогодні, 09:15
Боявся реакції сусідів: на Волині чоловік обманув медиків «швидкої»
Сьогодні, 08:25
Луцька майстриня розповіла секрети візерунків на писанках. ФОТО
Сьогодні, 07:17
У Німеччині заявили, що взяли епідемію під контроль
Сьогодні, 06:09
У Шацьку продовжують будівництво Свято-Михайлівського храму ПЦУ
Сьогодні, 05:06
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 15 квітня Курс валют у Луцьку на 15 квітня
15 квітень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 13 квітня Курс валют у Луцьку на 13 квітня
13 квітень, 09:05
Долар і євро поступово дорожчають: курс валют у Луцьку на 10 квітня Долар і євро поступово дорожчають: курс валют у Луцьку на 10 квітня
10 квітень, 09:07
Курс валют у Луцьку на 3 квітня Курс валют у Луцьку на 3 квітня
03 квітень, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 18 квітня
Сьогодні, 09:15
 0
Боявся реакції сусідів: на Волині чоловік обманув медиків «швидкої»
Сьогодні, 08:25
 0
Луцька майстриня розповіла секрети візерунків на писанках. ФОТО
Сьогодні, 07:17
 0
У Німеччині заявили, що взяли епідемію під контроль
Сьогодні, 06:09
 0
У Шацьку продовжують будівництво Свято-Михайлівського храму ПЦУ
Сьогодні, 05:06
 0
Медіа
відео
1/8