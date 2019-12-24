«ПортCity» вітає волинян із Великоднем*

ТРЦ «ПортCity» вітає волинян зі світлим святом Христового Воскресіння.Про це повідомляє пресслужба закладу.«Нехай у серцях панує лише світло, в будинку – затишок і благополуччя, у близьких буде міцне здоров’я і радість в душі. Світле свято Великдень – день, коли, здавалося б, неможливе може стати дійсністю, тому не переставайте вірити. Зі святом!», – передають у ТРЦ «ПортCity».