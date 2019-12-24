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«ПортCity» вітає волинян із Великоднем*

«ПортCity» вітає волинян із Великоднем*
ТРЦ «ПортCity» вітає волинян зі світлим святом Христового Воскресіння.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

«Нехай у серцях панує лише світло, в будинку – затишок і благополуччя, у близьких буде міцне здоров’я і радість в душі. Світле свято Великдень – день, коли, здавалося б, неможливе може стати дійсністю, тому не переставайте вірити. Зі святом!», – передають у ТРЦ «ПортCity».


«ПортCity» вітає волинян із Великоднем*

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама, Великдень
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