«ПортCity» вітає волинян із Великоднем*
Сьогодні, 13:50
ТРЦ «ПортCity» вітає волинян зі світлим святом Христового Воскресіння.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
«Нехай у серцях панує лише світло, в будинку – затишок і благополуччя, у близьких буде міцне здоров’я і радість в душі. Світле свято Великдень – день, коли, здавалося б, неможливе може стати дійсністю, тому не переставайте вірити. Зі святом!», – передають у ТРЦ «ПортCity».
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
«Нехай у серцях панує лише світло, в будинку – затишок і благополуччя, у близьких буде міцне здоров’я і радість в душі. Світле свято Великдень – день, коли, здавалося б, неможливе може стати дійсністю, тому не переставайте вірити. Зі святом!», – передають у ТРЦ «ПортCity».
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