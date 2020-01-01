Медпрацівникам України, що на «передовій» боротьби із COVID-19, обіцяють втричі підняти зарплату





Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.



Посадовець зазначив, що кошти будуть передбачені у сумах договорів із національною службою здоров’я України. Гроші надходитимуть загальними сумами на медзаклади, які працюють із хворими на коронавірус, а головні лікарі установ вже будуть розпоряджатися коштами.



«Я зроблю все, аби у нас не звільнялися лікарі і не закривалися медичні установи», – сказав Степанов.



Зазначимо, що раніше у МОЗ



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