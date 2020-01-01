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Медпрацівникам України, що на «передовій» боротьби із COVID-19, обіцяють втричі підняти зарплату

Медпрацівникам України, що на «передовій» боротьби із COVID-19, обіцяють втричі підняти зарплату
Медпрацівникам, які задіяні на роботах з ліквідації з коронавірусу в Україні, обіцяють підняти заробітну плату на 300%.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Посадовець зазначив, що кошти будуть передбачені у сумах договорів із національною службою здоров’я України. Гроші надходитимуть загальними сумами на медзаклади, які працюють із хворими на коронавірус, а головні лікарі установ вже будуть розпоряджатися коштами.

«Я зроблю все, аби у нас не звільнялися лікарі і не закривалися медичні установи», – сказав Степанов.

Зазначимо, що раніше у МОЗ заявили про підняття заробітних плат медпрацівникам на 200%.

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Теги: коронавірус, лікарі, гроші, зарплата
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