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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 18 квітня

Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 18 квітня
Станом на ранок 18 квітня на Волині зареєстрували 134 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі чотири летальних. Одужало 12 осіб.

За попередню добу зареєстували 12 випадків – м.Нововолинськ (6), м.Луцьк (1), Іваничівський р-н (1), Старовижівський р-н (2), Ковельський р-н (1), Любомльський р-н (1). Одужала одна особа, – повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації..

Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

м.Луцьк – 30 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 13 випадків;
Старовижівський район – 26 випадки, в т.ч. 1 летальний;
м. Нововолинськ – 29, в т.ч. 1 летальний;
Володимир-Волинський район - 9 випадків;
Ковельський - 6 випадків;
Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Камінь-Каширський -3 випадки;
Рожищенський район – 3 випадки;
Ківерцівський район – 4 випадки;
Іваничівський район – 3 випадки;
Любомльський район – 1 випадок.

За добу надійшло 27 повідомлень про підозру на COVID-19.

Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежила –883 особи, в тому числі за останню добу - 112 осіб.

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Теги: Коронавірус, Волинь, хвороба, інфекція, луцьк
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