Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 18 квітня





За попередню добу зареєстували 12 випадків – м.Нововолинськ (6), м.Луцьк (1), Іваничівський р-н (1), Старовижівський р-н (2), Ковельський р-н (1), Любомльський р-н (1). Одужала одна особа, – повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації..



Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:



м.Луцьк – 30 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Горохівський район – 13 випадків;

Старовижівський район – 26 випадки, в т.ч. 1 летальний;

м. Нововолинськ – 29, в т.ч. 1 летальний;

Володимир-Волинський район - 9 випадків;

Ковельський - 6 випадків;

Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Камінь-Каширський -3 випадки;

Рожищенський район – 3 випадки;

Ківерцівський район – 4 випадки;

Іваничівський район – 3 випадки;

Любомльський район – 1 випадок.



За добу надійшло 27 повідомлень про підозру на COVID-19.



Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежила –883 особи, в тому числі за останню добу - 112 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на ранок 18 квітня на Волині зареєстрували 134 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі чотири летальних. Одужало 12 осіб.За попередню добу зареєстували 12 випадків – м.Нововолинськ (6), м.Луцьк (1), Іваничівський р-н (1), Старовижівський р-н (2), Ковельський р-н (1), Любомльський р-н (1). Одужала одна особа, – повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації..м.Луцьк – 30 випадків, в т.ч. 1 летальний;Горохівський район – 13 випадків;Старовижівський район – 26 випадки, в т.ч. 1 летальний;м. Нововолинськ – 29, в т.ч. 1 летальний;Володимир-Волинський район - 9 випадків;Ковельський - 6 випадків;Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;Камінь-Каширський -3 випадки;Рожищенський район – 3 випадки;Ківерцівський район – 4 випадки;Іваничівський район – 3 випадки;Любомльський район – 1 випадок.За добу надійшло 27 повідомлень про підозру на COVID-19.Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежила –883 особи, в тому числі за останню добу - 112 осіб.

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