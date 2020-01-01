Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 18 квітня
Сьогодні, 10:50
Станом на ранок 18 квітня на Волині зареєстрували 134 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі чотири летальних. Одужало 12 осіб.
За попередню добу зареєстували 12 випадків – м.Нововолинськ (6), м.Луцьк (1), Іваничівський р-н (1), Старовижівський р-н (2), Ковельський р-н (1), Любомльський р-н (1). Одужала одна особа, – повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації..
Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
м.Луцьк – 30 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 13 випадків;
Старовижівський район – 26 випадки, в т.ч. 1 летальний;
м. Нововолинськ – 29, в т.ч. 1 летальний;
Володимир-Волинський район - 9 випадків;
Ковельський - 6 випадків;
Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Камінь-Каширський -3 випадки;
Рожищенський район – 3 випадки;
Ківерцівський район – 4 випадки;
Іваничівський район – 3 випадки;
Любомльський район – 1 випадок.
За добу надійшло 27 повідомлень про підозру на COVID-19.
Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежила –883 особи, в тому числі за останню добу - 112 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За попередню добу зареєстували 12 випадків – м.Нововолинськ (6), м.Луцьк (1), Іваничівський р-н (1), Старовижівський р-н (2), Ковельський р-н (1), Любомльський р-н (1). Одужала одна особа, – повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації..
Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
м.Луцьк – 30 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 13 випадків;
Старовижівський район – 26 випадки, в т.ч. 1 летальний;
м. Нововолинськ – 29, в т.ч. 1 летальний;
Володимир-Волинський район - 9 випадків;
Ковельський - 6 випадків;
Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Камінь-Каширський -3 випадки;
Рожищенський район – 3 випадки;
Ківерцівський район – 4 випадки;
Іваничівський район – 3 випадки;
Любомльський район – 1 випадок.
За добу надійшло 27 повідомлень про підозру на COVID-19.
Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежила –883 особи, в тому числі за останню добу - 112 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Головний держінспектор Поліської митниці захворіла на коронавірус
17 квітень, 18:37
У Нововолинську сьогодні, 17 квітня, виявили COVID-19 у двох медиків
17 квітень, 16:21
На Волині використали понад 19 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
17 квітень, 16:15
Коментарі 0
Вибір редактора
будівельної
компанії
«ЛДБК» вітає волинян з Великодніми святами
Останні новини
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 18 квітня
Сьогодні, 10:50
Медпрацівникам України, що на «передовій» боротьби із COVID-19, обіцяють втричі підняти зарплату
Сьогодні, 10:25
Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 18 квітня
Сьогодні, 09:15