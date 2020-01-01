Депутат Луцькради очолив РДА на Волині

Сергій Шкода очолив Рожищенську РДА.



Відповідне розпорядження учора, 17 квітня, підписав президент України Володимир Зеленський.



Цьому розпорядженню передувало інше – про звільнення з посади голови Рожищенської РДА чинної голови Інни Гайворонської.



Довідково:



Сергій Шкода народився 1977 року. Закінчив Київський інститут сухопутних військ (танково-інженерний факультет), Міжрегіональну академію управління персоналом (факультет правознавства).



Із 2009 року – засновник і директор ПП «Бош-Тепло».



Із 2015 року – депутат Луцької міської ради (політична партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»).



Із 2018 року – радник першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради Григорія Недопада.



Одружений, має двох синів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат-укропівець Луцької міської радиочолив Рожищенську РДА.Відповідне розпорядження учора, 17 квітня, підписав президент УкраїниЦьому розпорядженню передувало інше – про звільнення з посади голови Рожищенської РДА чинної головиСергій Шкода народився 1977 року. Закінчив Київський інститут сухопутних військ (танково-інженерний факультет), Міжрегіональну академію управління персоналом (факультет правознавства).Із 2009 року – засновник і директор ПП «Бош-Тепло».Із 2015 року – депутат Луцької міської ради (політична партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»).Із 2018 року – радник першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської радиОдружений, має двох синів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію