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Депутат Луцькради очолив РДА на Волині

Депутат Луцькради очолив РДА на Волині
Депутат-укропівець Луцької міської ради Сергій Шкода очолив Рожищенську РДА.

Відповідне розпорядження учора, 17 квітня, підписав президент України Володимир Зеленський.

Цьому розпорядженню передувало інше – про звільнення з посади голови Рожищенської РДА чинної голови Інни Гайворонської.

Довідково:

Сергій Шкода народився 1977 року. Закінчив Київський інститут сухопутних військ (танково-інженерний факультет), Міжрегіональну академію управління персоналом (факультет правознавства).

Із 2009 року – засновник і директор ПП «Бош-Тепло».

Із 2015 року – депутат Луцької міської ради (політична партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»).

Із 2018 року – радник першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради Григорія Недопада.

Одружений, має двох синів.

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Теги: Сергій Шкода, Рожищенська РДА, Інна Гайворонська, Володимир Зеленський
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