Депутат Луцькради очолив РДА на Волині
Сьогодні, 11:07
Депутат-укропівець Луцької міської ради Сергій Шкода очолив Рожищенську РДА.
Відповідне розпорядження учора, 17 квітня, підписав президент України Володимир Зеленський.
Цьому розпорядженню передувало інше – про звільнення з посади голови Рожищенської РДА чинної голови Інни Гайворонської.
Довідково:
Сергій Шкода народився 1977 року. Закінчив Київський інститут сухопутних військ (танково-інженерний факультет), Міжрегіональну академію управління персоналом (факультет правознавства).
Із 2009 року – засновник і директор ПП «Бош-Тепло».
Із 2015 року – депутат Луцької міської ради (політична партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»).
Із 2018 року – радник першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради Григорія Недопада.
Одружений, має двох синів.
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Відповідне розпорядження учора, 17 квітня, підписав президент України Володимир Зеленський.
Цьому розпорядженню передувало інше – про звільнення з посади голови Рожищенської РДА чинної голови Інни Гайворонської.
Довідково:
Сергій Шкода народився 1977 року. Закінчив Київський інститут сухопутних військ (танково-інженерний факультет), Міжрегіональну академію управління персоналом (факультет правознавства).
Із 2009 року – засновник і директор ПП «Бош-Тепло».
Із 2015 року – депутат Луцької міської ради (політична партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»).
Із 2018 року – радник першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради Григорія Недопада.
Одружений, має двох синів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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