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Кандидат в парламент від «Слуги народу» очолив Старовижівську РДА

Кандидат в парламент від «Слуги народу» очолив Старовижівську РДА
Кандидат по 23-му виборчому округу в парламент від партії «Слуга народу» та засновник житлово-будівельного кооперативу "Рать" і ТОВ "ДП Комфордбуд" Максим Приймачук очолив Старовижівську РДА.

Відповідне розпорядження учора, 17 квітня, підписав президент України Володимир Зеленський.

Цього ж дня, 17 квітня, Зеленський підписав також розпорядження про звільнення голови Рожищенської РДА Інни Гайворонської та призначення на цю посаду луцького депутата-укропівця Сергія Шкоди.

Довідково: Максим Приймачук народився 19 лютого 1987 року у селі Хотешів Камінь-Каширського району Волинської області. Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" за спеціальністю "Правознавство". Засновник ЖБК "Рать" і ТОВ "ДП Комфордбуд". У 2019 році балотувався до парламенту від "Слуги народу".

Згідно з електронною декларацією, Максим Приймачук має дружину Анастасію, сина Івана і доньку Варвару. У власності нового голови РДА - квартири на 48,3 та 59,8 "квадрати", а також земельна ділянка у Ратному на 0.1297 га.

Їздить новопризначений голова райдержадміністрації на TOYOTA CAMRY 2006 року випуску, його дружина - на AUDI Q7 2010 року.

У 2019 році Максим Приймачук отримав 68 711 гривень зарплати у ЖБК "Рать" і 1 422 420 гривень доходу від підприємницької діяльності.

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Теги: Максим Приймачук, Старовижівська РДА, Волинь, призначення, Володимир Зеленський
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