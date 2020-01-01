У волинського поліцейського діагностували коронавірус





Про це



Відомо, що захворів працівник середнього віку. Він почував себе добре, але мав підвищену температуру. Головний лікар обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський зазначив, що вчора, 17 квітня, в медзаклад дійсно поступив чоловік, в якого лабораторно підтвердився коронавірус.



Руслан Морочковський підтвердив інформацію про те, що пацієнт є працівником правоохоронних органів, проте не конкретизовував якого саме району чи відділку. Також він зазначив, що пацієнт перебуває в середньому стані важкості.



Для того, аби перевірити колег, з якими він контактував, 18 квітня в райвідділок прибула бригада медиків.



Один з працівників поліції на умовах анонімності розповів, що працівників зібрали всіх разом, чимало людей не дотримуються дистанції, чим наражають одне одного на небезпеку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одного з працівників Ківерцівського районного відділу поліції лабораторно підтвердився діагноз коронавірус.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Відомо, що захворів працівник середнього віку. Він почував себе добре, але мав підвищену температуру. Головний лікар обласної інфекційної лікарнізазначив, що вчора, 17 квітня, в медзаклад дійсно поступив чоловік, в якого лабораторно підтвердився коронавірус.Руслан Морочковський підтвердив інформацію про те, що пацієнт є працівником правоохоронних органів, проте не конкретизовував якого саме району чи відділку. Також він зазначив, що пацієнт перебуває в середньому стані важкості.Для того, аби перевірити колег, з якими він контактував, 18 квітня в райвідділок прибула бригада медиків.Один з працівників поліції на умовах анонімності розповів, що працівників зібрали всіх разом, чимало людей не дотримуються дистанції, чим наражають одне одного на небезпеку.

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