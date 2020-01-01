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У волинського поліцейського діагностували коронавірус

У волинського поліцейського діагностували коронавірус
В одного з працівників Ківерцівського районного відділу поліції лабораторно підтвердився діагноз коронавірус.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Відомо, що захворів працівник середнього віку. Він почував себе добре, але мав підвищену температуру. Головний лікар обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський зазначив, що вчора, 17 квітня, в медзаклад дійсно поступив чоловік, в якого лабораторно підтвердився коронавірус.

Руслан Морочковський підтвердив інформацію про те, що пацієнт є працівником правоохоронних органів, проте не конкретизовував якого саме району чи відділку. Також він зазначив, що пацієнт перебуває в середньому стані важкості.

Для того, аби перевірити колег, з якими він контактував, 18 квітня в райвідділок прибула бригада медиків.

Один з працівників поліції на умовах анонімності розповів, що працівників зібрали всіх разом, чимало людей не дотримуються дистанції, чим наражають одне одного на небезпеку.

У волинського поліцейського діагностували коронавірус
У волинського поліцейського діагностували коронавірус
У волинського поліцейського діагностували коронавірус

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Теги: коронавірус, Волинь, поліція
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