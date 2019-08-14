ПЦУ впродовж дня перед Пасхою прийматиме онлайн-записки за здоров'я та за упокій





Відповідною інформацією поділилася ПЦУ, передає



«Дорогі брати і сестри, у зв'язку з карантином Православна церква України з турботою про вірян організовує подачу записок за здоров’я та за упокій в онлайн-режимі. Нижче ви можете заповнити записку іменами близьких, молитву за яких буде обов’язково звершено у храмі Православної церкви України цієї неділі. Записки прийматимуться впродовж суботи 18-го квітня», - йдеться у повідомленні ПЦУ, до якого додана



Людей просять написати у родовому відмінку імена ближніх, за яких вони хочуть, щоб була звершена молитва за здоров'я, спасіння й благоденство. Або ж відповідну онлайн-форму заповнити щодо спочилих ближніх, за яких потрібно, щоб була звершена молитва за упокій їхніх душ.



«Онлайн-записки сьогодні зачитуватимуться у Пасхальну ніч – під час особливого урочистого богослужіння, коли ми, кожен у своїй домівці, єдиними вустами промовимо: «Христос Воскрес! Воістину Воскрес», - відзначили у ПЦУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Православна церква України впродовж 18 квітня прийматиме онлайн-записки для молитви за здоров'я або за упокій.Відповідною інформацією поділилася ПЦУ, передає УНН «Дорогі брати і сестри, у зв'язку з карантином Православна церква України з турботою про вірян організовує подачу записок за здоров’я та за упокій в онлайн-режимі. Нижче ви можете заповнити записку іменами близьких, молитву за яких буде обов’язково звершено у храмі Православної церкви України цієї неділі. Записки прийматимуться впродовж суботи 18-го квітня», - йдеться у повідомленні ПЦУ, до якого додана онлайн-форма для заповнення Людей просять написати у родовому відмінку імена ближніх, за яких вони хочуть, щоб була звершена молитва за здоров'я, спасіння й благоденство. Або ж відповідну онлайн-форму заповнити щодо спочилих ближніх, за яких потрібно, щоб була звершена молитва за упокій їхніх душ.«Онлайн-записки сьогодні зачитуватимуться у Пасхальну ніч – під час особливого урочистого богослужіння, коли ми, кожен у своїй домівці, єдиними вустами промовимо: «Христос Воскрес! Воістину Воскрес», - відзначили у ПЦУ.

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