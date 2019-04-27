У Єрусалимі зійшов благодатний вогонь





Цього року через пандемію коронавірусу церемонія пройшла без паломників. За службою можна слідкувати онлайн, – повідомляє



Зазначимо, що за легендою, той рік, в який Благодатний вогонь не зійде на землю, буде останнім перед Страшним судом.



Зазвичай вогонь швидко передається тими, хто перебуває у храмі, після чого його роздають паломникам біля храму. Цього року через карантин його мають доставляти до вірян різних православних країн за спеціальною процедурою.



Так, делегації прилетіли до Ізраїлю, але чекають на борту літаків. Представники їхніх церков присутні на церемонії сходження вогню. Вони мають привезти частину вогню у кортежі ізраїльської поліції до літаків делегацій.



Як розповідав очільник ПЦУ Епіфаній, Православна церква України може не отримати Благодатний вогонь, адже відсутнє сполучення між країнами, а кошти, які потрібно викласти за чартер краще спрямувати на закупівлю медичних засобів. Представники УПЦ МП передали лампадку для Благодатного вогню послу Ізраїлю в Україні.



Олнайн трансляцію із храму Гробу господнього можна переглянути за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Велику суботу 18 квітня у храмі Гробу господнього зійшов благодатний вогонь. Передавання вогню буде відбуватися за спецпроцедурою.Цього року через пандемію коронавірусу церемонія пройшла без паломників. За службою можна слідкувати онлайн, – повідомляє ТСН Зазначимо, що за легендою, той рік, в який Благодатний вогонь не зійде на землю, буде останнім перед Страшним судом.Зазвичай вогонь швидко передається тими, хто перебуває у храмі, після чого його роздають паломникам біля храму. Цього року через карантин його мають доставляти до вірян різних православних країн за спеціальною процедурою.Так, делегації прилетіли до Ізраїлю, але чекають на борту літаків. Представники їхніх церков присутні на церемонії сходження вогню. Вони мають привезти частину вогню у кортежі ізраїльської поліції до літаків делегацій.Як розповідав очільник ПЦУ, Православна церква України може не отримати Благодатний вогонь, адже відсутнє сполучення між країнами, а кошти, які потрібно викласти за чартер краще спрямувати на закупівлю медичних засобів. Представники УПЦ МП передали лампадку для Благодатного вогню послу Ізраїлю в Україні.Олнайн трансляцію із храму Гробу господнього можна переглянути за посиланням

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію