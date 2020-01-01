У місті на Волині склали 5 протоколів за порушення обсервації





Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції 18-го квітня, пише "



Нагадаємо, за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм загрожує штраф від 17 тисяч до 32 тисяч грн. За це ж порушення для посадових осіб штраф — від 34 тисяч до 170 тисяч грн.



Адміністративна відповідальність встановлена за самовільне залишення місця обсервації (карантину) людиною, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою.



Фото 24 каналу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському правоохоронці склали 5 адмінпротоколів за статтею 44-3 про порушення карантину. Громадяни, які є мешканцями міста та району, на кордоні підписали згоду на обсервацію, але її уникнули.Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції 18-го квітня, пише " БУГ ".Нагадаємо, за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм загрожує штраф від 17 тисяч до 32 тисяч грн. За це ж порушення для посадових осіб штраф — від 34 тисяч до 170 тисяч грн.Адміністративна відповідальність встановлена за самовільне залишення місця обсервації (карантину) людиною, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою.Фото 24 каналу

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