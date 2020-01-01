вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У місті на Волині склали 5 протоколів за порушення обсервації

У місті на Волині склали 5 протоколів за порушення обсервації
У Володимирі-Волинському правоохоронці склали 5 адмінпротоколів за статтею 44-3 про порушення карантину. Громадяни, які є мешканцями міста та району, на кордоні підписали згоду на обсервацію, але її уникнули.

Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції 18-го квітня, пише "БУГ".

Нагадаємо, за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм загрожує штраф від 17 тисяч до 32 тисяч грн. За це ж порушення для посадових осіб штраф — від 34 тисяч до 170 тисяч грн.

Адміністративна відповідальність встановлена за самовільне залишення місця обсервації (карантину) людиною, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою.

Фото 24 каналу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: обсервація, карантин, коронавірус, Володимир-Волинський, порушення, протокол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Нововолинську продовжує збільшуватися кількість хворих на коронавірус
Сьогодні, 14:50
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 18 квітня
Сьогодні, 10:50
В Україні – 5106 випадків коронавірусу, 134 з них – на Волині
Сьогодні, 09:41
Головний держінспектор Поліської митниці захворіла на коронавірус
17 квітень, 18:37
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів Степан
Івахів вітає з Воскресінням Христовим
Останні новини
У місті на Волині склали 5 протоколів за порушення обсервації
Сьогодні, 16:50
Де у Луцьку купити освячену паску. ПЕРЕЛІК ЛОКАЦІЙ
Сьогодні, 16:00
На території летовища під Луцьком влаштовують автомобільне богослужіння. ВІДЕО
Сьогодні, 15:40
На «Ягодині» знайшли контрабанду на півтора мільйона, замасковану під «гуманітарку». ФОТО
Сьогодні, 15:07
У Нововолинську продовжує збільшуватися кількість хворих на коронавірус
Сьогодні, 14:50
Схожі новини
Потрапити з-за кордону на Волинь можна буде лише після тестування на COVID-19, – Погуляйко Потрапити з-за кордону на Волинь можна буде лише після тестування на COVID-19, – Погуляйко
16 квітень, 19:17
На Львівщині, попри карантин, священник влаштував хресну ходу На Львівщині, попри карантин, священник влаштував хресну ходу
17 квітень, 20:22
На Волині немає збільшення фактів домашнього насильства через карантин, – поліція На Волині немає збільшення фактів домашнього насильства через карантин, – поліція
17 квітень, 16:05
Карантинні обмеження: за що найбільше карають волинян Карантинні обмеження: за що найбільше карають волинян
16 квітень, 15:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині склали 5 протоколів за порушення обсервації
Сьогодні, 16:50
 0
Де у Луцьку купити освячену паску. ПЕРЕЛІК ЛОКАЦІЙ
Сьогодні, 16:00
 0
На території летовища під Луцьком влаштовують автомобільне богослужіння. ВІДЕО
Сьогодні, 15:40
 0
На «Ягодині» знайшли контрабанду на півтора мільйона, замасковану під «гуманітарку». ФОТО
Сьогодні, 15:07
 0
У Нововолинську продовжує збільшуватися кількість хворих на коронавірус
Сьогодні, 14:50
 0
Медіа
відео
1/8